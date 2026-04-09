Трамп рассматривает наказание для членов НАТО за недостаточную поддержку в период напряженности с Ираном

Президент США Дональд Трамп изучает возможность применения мер в отношении членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали должной поддержки США и Израилю во время кризиса, связанного с Ираном. Рассматриваются различные варианты, вплоть до пересмотра обязательств США по коллективной обороне.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы, направленные на наказание отдельных членов Североатлантического альянса ( НАТО ). Эти меры связаны с тем, что, по мнению Трампа, эти страны не оказали достаточной поддержки США и Израилю в период напряженности и потенциальной войны с Иран ом. Трамп, неоднократно выражавший разочарование в отношении ряда союзников по НАТО , считает их поведение во время этого кризиса неприемлемым.

Он открыто заявил о своем убеждении в том, что некоторые члены альянса приложили все усилия, чтобы уклониться от оказания поддержки Соединенным Штатам в возможном конфликте с Ираном, что он расценивает как предательство. Трамп даже рассматривает возможность серьезных последствий для этих стран, вплоть до пересмотра обязательств США по коллективной обороне, предусмотренных в статье 5 Устава НАТО. Такое решение может иметь далеко идущие последствия для структуры безопасности в Европе и во всем мире. Он назвал это “пятном, которое никогда не исчезнет”, намекая на глубокое разочарование, которое он испытывает в связи с поведением этих стран. США, Иран и Израиль достигли соглашения о прекращении потенциальной войны, что, безусловно, снижает остроту текущей ситуации, но не меняет позицию Трампа в отношении его союзников по НАТО.\В администрации отмечают, что Трамп глубоко опечален тем, что Североатлантический альянс, по сути, “отвернулся от американского народа” в критический период. Представители Белого дома подчеркивают, что именно американский народ несет основную тяжесть финансирования обороны стран-членов НАТО, и ожидает взаимности и солидарности в трудные времена. Встреча Трампа с секретарем НАТО Марком Рютте, запланированная в Белом доме, рассматривается как ключевое событие, которое позволит президенту США напрямую озвучить свои претензии и ожидания. Ожидается, что разговор будет откровенным и прямым, а его результаты будут иметь важное значение для будущих отношений между США и отдельными членами альянса. Президент США может дать понять, что он пересматривает свою приверженность защите государств-членов, подвергшихся нападению, что стало бы серьезным ударом по самому сердцу альянса и подорвало бы его основополагающие принципы. Это может привести к эскалации напряженности внутри НАТО и поставить под сомнение его способность эффективно функционировать в условиях кризиса. Издание отмечает, что, несмотря на сложности, Трамп намерен использовать все доступные средства, чтобы оказать давление на НАТО и добиться пересмотра политики союзников. Несмотря на то, что вывод США из НАТО представляется маловероятным из-за необходимости одобрения Конгресса, Трамп может предпринять ряд шагов, направленных на подрыв доверия к альянсу и ослабление его единства.\Глава Министерства обороны Италии выразил сомнения в способности Трампа вывести США из НАТО, подчеркнув, что для этого потребовалось бы голосование в Конгрессе, а вероятность успеха такого голосования вызывает у него сомнения. Это отражает опасения, существующие среди многих союзников, по поводу того, что действия Трампа могут нанести непоправимый ущерб альянсу, даже если он не сможет реализовать свои радикальные намерения. В то же время, некоторые аналитики полагают, что Трамп может использовать угрозу выхода из НАТО в качестве рычага для достижения своих целей, таких как увеличение военных расходов со стороны европейских членов альянса и изменение распределения бремени в финансировании обороны. В целом, ситуация вокруг НАТО остается напряженной и неопределенной. Действия Трампа вызывают беспокойство как среди союзников по НАТО, так и среди наблюдателей за международной политикой. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов переговоров с Марком Рютте, а также от реакции Конгресса США на возможные действия администрации. Очевидно, что будущее Североатлантического альянса во многом зависит от того, какой курс выберет администрация Трампа





lentaruofficial / 🏆 5. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Дональд Трамп НАТО Иран США Израиль Оборона Политика

United States Latest News, United States Headlines