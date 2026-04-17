Трамп: США и Иран близки к соглашению, разногласия минимальны

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив переговоров с Ираном, заявив о минимальном количестве оставшихся разногласий для достижения соглашения. Переговоры продолжатся в выходные.

Москва, 18 апреля - АиФ-Москва. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил оптимизм относительно предстоящих переговоров с иран ской стороной, подчеркнув, что, по его мнению, для достижения всеобъемлющего соглашения осталось разрешить минимальное количество разногласий. Эти заявления прозвучали в ходе встречи американского лидера с представителями средств массовой информации, где он отметил, что процесс урегулирования отношений с Тегераном находится на позитивной стадии. «Я не думаю, что есть много значительных расхождений», — заявил Трамп, давая понять, что обе стороны демонстрируют готовность к компромиссам и продвижению вперёд. Он также уточнил, что переговоры между США и Иран ом будут активно продолжаться на протяжении текущих выходных, что свидетельствует о динамике переговорного процесса. « Переговоры продолжаются, продолжатся в выходные, много хороших вещей происходит», — добавил Трамп, демонстрируя уверенность в позитивном исходе.

Ситуация вокруг Ирана остаётся напряжённой, учитывая последние события. С февраля этого года военные силы Соединённых Штатов и Израиля осуществляли авиаудары по территории Ирана, что вызвало ответную реакцию со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). КСИР заявил о начале «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США, что свидетельствует об эскалации конфликта. Однако, несмотря на эти военные действия, дипломатические усилия не прекращаются. В апреле Дональд Трамп анонсировал достижение договорённости с Ираном о временном прекращении огня, рассчитанном на две недели. Первый раунд переговоров, направленных на деэскалацию напряжённости и поиск путей к мирному урегулированию, состоялся в пакистанской столице, Исламабаде. По информации, полученной от издания Axios, второй раунд переговоров может также пройти в Исламабаде в воскресенье. В то же время, газета The Wall Street Journal предполагает, что данный раунд может быть организован несколько позже, в понедельник, что указывает на гибкость в планировании дипломатических встреч.

Ранее уже сообщалось о формировании состава американской делегации, которая должна принять участие в переговорах с Ираном. Назначение конкретных представителей является важным шагом, свидетельствующим о серьёзности намерений США вести диалог и искать конструктивные решения. Вся эта дипломатическая активность разворачивается на фоне сложной геополитической обстановки, где региональные игроки имеют свои интересы и опасения. Успех предстоящих переговоров может иметь далеко идущие последствия не только для отношений между США и Ираном, но и для общей стабильности на Ближнем Востоке. Президент Трамп, судя по его заявлениям, делает ставку на то, что конструктивный диалог и готовность идти на уступки со стороны обеих сторон позволят преодолеть оставшиеся трудности и выйти на уровень взаимоприемлемого соглашения, которое сможет снизить градус напряжённости и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Важно отметить, что этот процесс требует терпения, дипломатического мастерства и чёткого понимания взаимных интересов, а также готовности к диалогу, даже в условиях сохраняющихся противоречий





