Дональд Трамп высказался о возможном участии сборной Ирана в Чемпионате мира, а также другие новости из мира футбола: оценки шансов Италии, критика Мбаппе, комментарии Аршавина и Артеты, трансферные планы «Барселоны» и многое другое.

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывания президента ФИФА Джанни Инфантино относительно возможного участия сборной Иран а в Чемпионате мира по футбол у. Трамп заявил, что если Инфантино действительно так сказал, он не видит в этом проблемы и считает, что Иран у следует позволить играть.

Он отметил, что в случае победы иранской сборной, это может вызвать определенные опасения, но подчеркнул, что в данный момент его больше волнует сам факт участия. Трамп также добавил, что Инфантино – его друг и что тот дал ему свободу выбора в этом вопросе, разрешив пускать иранскую команду, но не обязывая к этому. Он выразил сомнение в силе иранской сборной, отметив, что ему сложно поверить в их способность показывать высокие результаты.

Спецпосланник Трампа, комментируя перспективы Италии на Чемпионате мира, оценил их шансы более чем в 50%. Он также отметил, что иранские игроки были бы рады принять участие, но подчеркнул, что некоторым людям, возможно, лучше остаться вне территории США. Окончательное решение по этому вопросу, по его мнению, должно быть принято Инфантино и самим Трампом.

Параллельно, глава Норвежской футбольной ассоциации выступил с призывом упразднить премию мира ФИФА, аргументируя это тем, что такая награда не входит в компетенцию спортивной организации и может создавать нежелательную близость с политиками. В футбольном мире также обсуждаются другие темы: журналист Кастаньо критически оценил лидерские качества Килиана Мбаппе, заявив, что он не является лидером для своих товарищей по команде ни в раздевалке, ни на поле.

Андрей Аршавин поделился своим мнением о методах тренировок Валерия Карпина, раскритиковав запрет на употребление сладкого, ссылаясь на свой опыт в английском футболе, где подобные ограничения только усугубляли проблему. Микель Артета выразил недовольство отменой пенальти в матче с Эзе, подчеркнув, что подобное решение несправедливо по отношению к игрокам, которые усердно работают на протяжении всего сезона.

«Барселона» рассматривает возможность продажи Рафиньи или Фермина, если не сможет избавиться от менее значимых игроков. Каталонский клуб осознает, что текущий состав не позволяет претендовать на победу в Лиге чемпионов. Тимощук отметил положительное влияние диетолога на физическую форму Александра Соболева, подчеркнув значительное увеличение его рабочих объемов и скоростных характеристик. В Лиге 1 определены номинанты на приз лучшему игроку сезона: Дембеле, Витинья, Мендеш и Гринвуд.

На награду лучшему тренеру претендуют Энрике, Фонсека, Саж и Женезьо. Сафонов не был номинирован на приз лучшему вратарю из-за недостаточного количества проведенных матчей. Комментатор Дмитрий Губерниев в своей фирменной манере описал предстоящий матч ЦСКА с петербургским клубом, используя яркие метафоры. Андрей Канчельскис выразил надежду на успешное выступление Сафонова в Лиге чемпионов, подчеркнув, что он прославляет российский футбол.

Моратти прокомментировал судейский скандал в Италии, отметив, что он не имеет ничего общего с «кальчополи» и что сравнения в данном случае неуместны, а «Интер» не получал никакой помощи





