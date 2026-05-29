Трамп объявляет о совещании по сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем совещании, на котором будет принято решение относительно сделки с Иран ом. Американский лидер опубликовал соответствующее заявление в своей соцсети Truth Social.

Основные условия, выдвинутые США, включают полное и безоговорочное обязательство Ирана отказаться от ядерного оружия. Кроме того, Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного международного судоходства без каких-либо сборов. Все обнаруженные морские мины подлежат обезвреживанию. Корабли, оказавшиеся в проливе в результате ранее введённой морской блокады, которая теперь будет снята, смогут продолжить свой путь.

Решение было принято после обращений от руководства Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам американского президента, ближневосточные лидеры попросили США не начинать атаку





