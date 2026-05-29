Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Трамп объявляет о совещании по сделке с Ираном

Международные Отношения News

Трамп объявляет о совещании по сделке с Ираном
СШАИранЯдерное Оружие
📆5/29/2026 3:28 PM
📰lifenews_ru
32 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 68%

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем совещании, на котором будет принято решение относительно сделки с Ираном. Основные условия, выдвинутые США, включают полное и безоговорочное обязательство Ирана отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив для беспрепятственного международного судоходства.

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем совещании, на котором будет принято решение относительно сделки с Иран ом. Американский лидер опубликовал соответствующее заявление в своей соцсети Truth Social.

Основные условия, выдвинутые США, включают полное и безоговорочное обязательство Ирана отказаться от ядерного оружия. Кроме того, Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного международного судоходства без каких-либо сборов. Все обнаруженные морские мины подлежат обезвреживанию. Корабли, оказавшиеся в проливе в результате ранее введённой морской блокады, которая теперь будет снята, смогут продолжить свой путь.

Решение было принято после обращений от руководства Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам американского президента, ближневосточные лидеры попросили США не начинать атаку

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

США Иран Ядерное Оружие Ормузский Пролив Международное Судоходство

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 18:28:53