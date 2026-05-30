Трамп сомневается в Вэнсе как в преемнике

Дональд Трамп не уверен, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на роль его преемника, и часто сравнивает их работу, вызывая напряжённость.

Президент США Дональд Трамп , по информации источников в Белом доме, до сих пор не определился с кандидатурой своего преемник а. Согласно данным газеты The New York Times, американский лидер регулярно выражает сомнения относительно того, сможет ли вице-президент Джей Ди Вэнс стать достойным продолжателем его дела.

В частных беседах Трамп часто задаёт вопрос: есть ли у Вэнса всё необходимое, чтобы дойти до конца? И сам же отвечает: он не так уж и уверен. Это добавляет напряжённости в их отношения, особенно на фоне предстоящих выборов. Особое внимание Трамп уделяет сравнению своей работы с деятельностью Вэнса.

Президент неоднократно упоминал, что Вэнс берёт больше отпусков, чем он сам (Трамп, как известно, отпусков практически не берёт). Также вспоминается инцидент прошлой весной, когда Вэнс уронил трофей чемпионата штата Огайо по американскому футболу на Южной лужайке Белого дома. Подобные мелочи, по мнению окружения, могут влиять на мнение Трампа. Кроме того, Вэнс часто листает ленту в телефоне на встречах и использует соцсети для борьбы с критиками.

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс даже посоветовала ему прекратить это занятие, так как оно ниже его должности. При этом Трамп регулярно спрашивает мнение о Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио. В начале мая он расспрашивал гостей мероприятия, кто из них был бы лучшим кандидатом. Однако сам президент, по данным издания, не поддерживает ни одного из них.

Союзники Трампа и Вэнса, тем не менее, считают вице-президента лучшей кандидатурой на роль преемника. Ситуация остаётся неопределённой, и Трамп, похоже, не торопится с решением. Это вызывает беспокойство среди республиканцев, которые надеются на чёткое определение преемника перед выборами. В целом, вопрос о будущем лидере партии остаётся открытым, и каждое новое заявление Трампа может изменить расклад сил.

Эксперты отмечают, что такая неопределённость может ослабить позиции республиканцев в предвыборной гонке. Однако сторонники Трампа уверены, что он примет верное решение, которое обеспечит продолжение его курса. Пока же остаётся только гадать, кто станет следующим кандидатом от Республиканской партии. Дополнительно стоит отметить, что Трамп, будучи опытным политиком, всегда тщательно взвешивает риски.

Его неуверенность в Вэнсе может быть связана с желанием найти кандидата, способного не только удержать власть, но и продолжить его политику. Вэнс, в свою очередь, старается демонстрировать лояльность, но его поведение на встречах и инциденты вызывают вопросы. Некоторые аналитики полагают, что Трамп может рассматривать и другие варианты, включая более опытных политиков. Однако пока публичных заявлений на этот счёт не поступало.

Ситуация остаётся напряжённой, и каждый шаг вице-президента находится под пристальным вниманием. Влияние таких факторов, как отпуска и социальные сети, на решение президента может показаться незначительным, но в политике мелочи часто имеют решающее значение. В конечном итоге, выбор преемника станет одним из ключевых событий предвыборной кампании, и от него зависит будущее не только Республиканской партии, но и всей страны





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Трамп Вэнс Преемник Вице-Президент Сомнения

United States Latest News, United States Headlines