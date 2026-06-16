Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Трамп сообщил о встрече с Зеленским

Политика News

Трамп сообщил о встрече с Зеленским
ТрампЗеленскийУкраина
📆6/16/2026 10:55 AM
📰РИА Новости
96 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 59%

Президент США Дональд Трамп объявил о проведённой встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским и планируемой второй встрече, разъясняя приоритеты внешней политики в конфликтном регионе.

Президент США Дональд Трамп официально объявил, что он уже провёл встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует провести ещё одну пообещанную встречу во вторник.

В результате первого диалога Трамп изложил свою позицию по ключевым вопросам безопасности, экономической поддержки и развития сотрудничества с Украиной, а также обсудил продолжение санкций против России. Было отмечено, что обе стороны стремятся укрепить стратегические альянсы с НАТО и продемонстрировать единый фронт в условиях продолжающейся военной угрозы со стороны России. Трамп подчеркнул, что подготовка к следующему диалогу уже в ходе текущего обсуждения заняла значительный временной ресурс у обеих команд. Украина остаётся одним из главных интересов американской внешней политики в Европе.

За последний год число поставок военной техники, финансовой помощи и гуманитарных ресурсов от Соединённых Штатов выросло более чем на 40 %. В ходе первой встречи обсуждались планы по целевому распределению новых авианосцев, обновлению систем ПВО и расширению совместных учений по повышению готовности персонала. Президент Трамп подтвердил, что в ближайшие недели будет подписано соглашение о расширении финансирования обороны Украины, стоящего более 10 миллиардов долларов.

Кроме того, сторонам удалось договориться о совместных инициативах по борьбе с киберугрозами и улучшению дипломатической осведомлённости об угрозах в Сибири и Урале. Публикация заявления Трампа вызвала ожесточённые дискуссии среди аналитиков и политиков. На форумах по международным отношениям учитывается, что установление более тесных связей с Украиной может повлечь за собой усиление напряжённости на границе с Россией и потребовать от Европейского Союза новых мер поддержки.

Тем временем, в России разгораются спекуляции об ответных санкциях, которые могут затронуть американские компании, работающие в энергетическом секторе. Однако большинство экспертов отмечают, что такая политика остаётся целесообразной в свете поддержания военного превосходства в заливе Тимпей и обеспечения стабильности на Балтийском море

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

Трамп Зеленский Украина Россия Сделка

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-16 13:55:17