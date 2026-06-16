Президент США Дональд Трамп объявил о проведённой встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским и планируемой второй встрече, разъясняя приоритеты внешней политики в конфликтном регионе.

Президент США Дональд Трамп официально объявил, что он уже провёл встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует провести ещё одну пообещанную встречу во вторник.

В результате первого диалога Трамп изложил свою позицию по ключевым вопросам безопасности, экономической поддержки и развития сотрудничества с Украиной, а также обсудил продолжение санкций против России. Было отмечено, что обе стороны стремятся укрепить стратегические альянсы с НАТО и продемонстрировать единый фронт в условиях продолжающейся военной угрозы со стороны России. Трамп подчеркнул, что подготовка к следующему диалогу уже в ходе текущего обсуждения заняла значительный временной ресурс у обеих команд. Украина остаётся одним из главных интересов американской внешней политики в Европе.

За последний год число поставок военной техники, финансовой помощи и гуманитарных ресурсов от Соединённых Штатов выросло более чем на 40 %. В ходе первой встречи обсуждались планы по целевому распределению новых авианосцев, обновлению систем ПВО и расширению совместных учений по повышению готовности персонала. Президент Трамп подтвердил, что в ближайшие недели будет подписано соглашение о расширении финансирования обороны Украины, стоящего более 10 миллиардов долларов.

Кроме того, сторонам удалось договориться о совместных инициативах по борьбе с киберугрозами и улучшению дипломатической осведомлённости об угрозах в Сибири и Урале. Публикация заявления Трампа вызвала ожесточённые дискуссии среди аналитиков и политиков. На форумах по международным отношениям учитывается, что установление более тесных связей с Украиной может повлечь за собой усиление напряжённости на границе с Россией и потребовать от Европейского Союза новых мер поддержки.

Тем временем, в России разгораются спекуляции об ответных санкциях, которые могут затронуть американские компании, работающие в энергетическом секторе. Однако большинство экспертов отмечают, что такая политика остаётся целесообразной в свете поддержания военного превосходства в заливе Тимпей и обеспечения стабильности на Балтийском море





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