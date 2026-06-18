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Трагическая смерть блогерши Стейси Варнеке после домашнего свободного родов

Здоровье News

Трагическая смерть блогерши Стейси Варнеке после домашнего свободного родов
Домашние РодыСвободные РодыПослеродовое Кровотечение
📆6/18/2026 12:13 PM
📰aifonline
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Известная интернет‑персона в сфере здорового образа жизни скончалась от осложнений послеродового кровотечения, проведя свободные роды без медицинского наблюдения. В расследовании выяснились ошибки доулы и отказ от скорой помощи.

Москва, 18 июня - АиФ‑Москва. В интернет‑сообществе здорового образа жизни вспыхала новость о трагической кончине известной блогерши Стейси Варнеке. По сведениям People, переданным aif.ru, смерть произошла после того, как женщина родила сына дома, полностью отказавшись от участия медицинских специалистов. 29 сентября 2025 года Стейси выбрала так называемые свободные роды - процесс, в котором отвергается помощь врачей, акушерок и медсестёр, а также любые стандартные пренатальные обследования.

После рождения ребёнка у неё началось сильное послеродовое кровотечение, которое быстро превратилось в критическое состояние

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Домашние Роды Свободные Роды Послеродовое Кровотечение Блогер Стейси Варнеке Медицинская Помощь

 

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