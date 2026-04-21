В Брянской области местная жительница подорвалась на мине Лепесток, установленной ВСУ. Параллельно с этим в Белгороде женщина получила ранения в результате атаки украинского БПЛА.

Трагический инцидент произошел 21 апреля в приграничном селе Курковичи, расположенном в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Как официально подтвердил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале, местная жительница погибла в результате подрыва на противопехотной мине типа ПФМ-1, более известной под названием Лепесток .

Эти боеприпасы представляют собой серьезную угрозу для гражданского населения, так как они зачастую труднозаметны в траве или на почве из-за своего специфического внешнего вида и малого размера. Глава области выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшей, пообещав предоставить всю необходимую материальную и психологическую поддержку. Губернатор в очередной раз обратился к жителям приграничья с настоятельным призывом проявлять предельную бдительность, не приближаться к любым подозрительным предметам и немедленно сообщать о них в оперативные службы. Власти региона подчеркивают, что подобные действия со стороны украинских сил квалифицируются как террористические акты против мирного населения. Ситуация в приграничных с Украиной областях остается крайне напряженной и требует постоянного внимания со стороны экстренных служб и органов власти. В этот же день стало известно об очередном инциденте в Белгородской области, где в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на гражданский объект пострадала женщина. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавшая была оперативно доставлена в городскую больницу номер два города Белгорода. Врачи диагностировали у нее множественные осколочные ранения нижних конечностей, а также непроникающие ранения головы и области живота. В настоящее время пациентка находится под наблюдением квалифицированных специалистов, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Данный случай еще раз демонстрирует сохраняющиеся риски для жизни гражданских лиц, проживающих в непосредственной близости от зоны ведения боевых действий. Проблема безопасности граждан в условиях продолжающегося конфликта становится приоритетной задачей для региональных администраций. Помимо непосредственной угрозы от обстрелов, особую опасность представляют неразорвавшиеся боеприпасы, которые могут оставаться на территории после налетов. В связи с участившимися случаями атак на критически важную инфраструктуру, включая Запорожскую АЭС, на международном уровне ведутся дискуссии об ужесточении мер контроля и безопасности. Ожидается, что вопрос проведения очередной ротации экспертов МАГАТЭ будет остро обсуждаться на ближайших заседаниях, так как присутствие международных наблюдателей остается единственным инструментом мониторинга обстановки на ядерном объекте. Власти призывают граждан не терять бдительность, избегать посещения лесных массивов и полей вблизи границ, а также незамедлительно уведомлять правоохранительные органы о любых находках, вызывающих подозрения, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы среди мирного населения





