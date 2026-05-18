Head Topics

Трагедия в египетском отеле: годовалый ребенок погиб после отравления

Происшествия News

Трагедия в египетском отеле: годовалый ребенок погиб после отравления
ЕгипетОтравлениеСмерть Ребенка
📆5/18/2026 6:49 AM
📰aifonline
156 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 83% · Publisher: 68%

Годовалая британка скончалась от редкого заболевания почек после отдыха в пятизвездочном отеле Египта, еще двое детей получили серьезные осложнения.

Семья из Великобритании отправилась на долгожданный отдых в Египет , выбрав для проживания роскошный пятизвездочный отель Jaz Makadi Aquaviva. Однако то, что должно было стать временем радости и релаксации, обернулось настоящим кошмаром для родителей годовалой Ариэллы Манн.

На второй неделе пребывания на курорте у малышки внезапно появились тревожные симптомы: сильная рвота, диарея и высокая температура. Родители, обеспокоенные состоянием дочери, неоднократно обращались в медицинскую клинику, расположенную прямо на территории отеля. Несмотря на проведенные там манипуляции и попытки лечения, состояние ребенка не улучшалось, а напротив, с каждым днем становилось все более критическим. Семья была вынуждена прервать отпуск и экстренно вернуться домой в Великобританию 5 января, надеясь, что в родных стенах врачи смогут спасти девочку.

Ситуация обострилась буквально через сутки после прилета. 6 января родители в панике отвезли Ариэллу в больницу, где ее состояние было оценено как крайне тяжелое. Врачи боролись за жизнь ребенка всеми доступными средствами, и 7 января было принято сложное решение ввести девочку в медикаментозную кому, чтобы облегчить ее страдания и дать организму шанс на восстановление. К сожалению, спустя три дня борьба за жизнь закончилась трагически — малышка скончалась. Причиной смерти стал гемолитико-ураэмический синдром, известный как ГУС.

Это тяжелое системное заболевание, характеризующееся острым поражением почек, разрушением эритроцитов и образованием тромбов в мелких сосудах. Часто такая патология развивается вследствие серьезного пищевого отравления бактериями, в частности определенными штаммами кишечной палочки, которые выделяют опасные токсины, атакующие внутренние органы. Трагедия Ариэллы оказалась не единичным случаем в рамках данного посещения курорта. Сообщается, что после пребывания в том же самом египетском отеле серьезные проблемы со здоровьем возникли и у других туристов.

Среди пострадавших оказались еще одна девочка и шестилетний мальчик, проживающие в Дербишире. Хотя им удалось выжить, их здоровью был нанесен существенный вред, который может потребовать длительного лечения и сложной реабилитации в будущем. Эта серия инцидентов вызвала широкий общественный резонанс и серьезные опасения среди путешественников, выбирающих египетские курорты для отдыха с маленькими детьми, так как безопасность питания в таких местах становится ключевым вопросом. В ответ на произошедшее в отеле Jaz Makadi Aquaviva было проведено независимое расследование.

Эксперты тщательно проверили все аспекты гигиены, условия хранения продуктов и общие стандарты безопасности пищевых продуктов на кухне и в ресторанах комплекса. Однако результаты проверки оказались неожиданными: никаких серьезных нарушений или санитарных проступков обнаружено не было. Это создает определенный правовой вакуум, так как связать смерть ребенка с конкретным нарушением в отеле становится крайне сложно. Тем не менее, данный случай служит суровым напоминанием о том, насколько уязвимы маленькие дети к инфекциям в условиях смены климата и питания.

Врачи настоятельно рекомендуют родителям проявлять максимальную бдительность, строго следить за качеством воды и пищи, а при первых признаках недомогания у младенцев немедленно обращаться за квалифицированной помощью, не полагаясь исключительно на курортные медпункты

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Египет Отравление Смерть Ребенка Туризм Здоровье

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-18 09:50:20