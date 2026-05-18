Трагедия в египетском отеле: годовалый ребенок погиб после отравления

Годовалая британка скончалась от редкого заболевания почек после отдыха в пятизвездочном отеле Египта, еще двое детей получили серьезные осложнения.

Семья из Великобритании отправилась на долгожданный отдых в Египет , выбрав для проживания роскошный пятизвездочный отель Jaz Makadi Aquaviva. Однако то, что должно было стать временем радости и релаксации, обернулось настоящим кошмаром для родителей годовалой Ариэллы Манн.

На второй неделе пребывания на курорте у малышки внезапно появились тревожные симптомы: сильная рвота, диарея и высокая температура. Родители, обеспокоенные состоянием дочери, неоднократно обращались в медицинскую клинику, расположенную прямо на территории отеля. Несмотря на проведенные там манипуляции и попытки лечения, состояние ребенка не улучшалось, а напротив, с каждым днем становилось все более критическим. Семья была вынуждена прервать отпуск и экстренно вернуться домой в Великобританию 5 января, надеясь, что в родных стенах врачи смогут спасти девочку.

Ситуация обострилась буквально через сутки после прилета. 6 января родители в панике отвезли Ариэллу в больницу, где ее состояние было оценено как крайне тяжелое. Врачи боролись за жизнь ребенка всеми доступными средствами, и 7 января было принято сложное решение ввести девочку в медикаментозную кому, чтобы облегчить ее страдания и дать организму шанс на восстановление. К сожалению, спустя три дня борьба за жизнь закончилась трагически — малышка скончалась. Причиной смерти стал гемолитико-ураэмический синдром, известный как ГУС.

Это тяжелое системное заболевание, характеризующееся острым поражением почек, разрушением эритроцитов и образованием тромбов в мелких сосудах. Часто такая патология развивается вследствие серьезного пищевого отравления бактериями, в частности определенными штаммами кишечной палочки, которые выделяют опасные токсины, атакующие внутренние органы. Трагедия Ариэллы оказалась не единичным случаем в рамках данного посещения курорта. Сообщается, что после пребывания в том же самом египетском отеле серьезные проблемы со здоровьем возникли и у других туристов.

Среди пострадавших оказались еще одна девочка и шестилетний мальчик, проживающие в Дербишире. Хотя им удалось выжить, их здоровью был нанесен существенный вред, который может потребовать длительного лечения и сложной реабилитации в будущем. Эта серия инцидентов вызвала широкий общественный резонанс и серьезные опасения среди путешественников, выбирающих египетские курорты для отдыха с маленькими детьми, так как безопасность питания в таких местах становится ключевым вопросом. В ответ на произошедшее в отеле Jaz Makadi Aquaviva было проведено независимое расследование.

Эксперты тщательно проверили все аспекты гигиены, условия хранения продуктов и общие стандарты безопасности пищевых продуктов на кухне и в ресторанах комплекса. Однако результаты проверки оказались неожиданными: никаких серьезных нарушений или санитарных проступков обнаружено не было. Это создает определенный правовой вакуум, так как связать смерть ребенка с конкретным нарушением в отеле становится крайне сложно. Тем не менее, данный случай служит суровым напоминанием о том, насколько уязвимы маленькие дети к инфекциям в условиях смены климата и питания.

Врачи настоятельно рекомендуют родителям проявлять максимальную бдительность, строго следить за качеством воды и пищи, а при первых признаках недомогания у младенцев немедленно обращаться за квалифицированной помощью, не полагаясь исключительно на курортные медпункты





