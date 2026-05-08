Трагедия на острове Хальмахера: извержение вулкана Дуконо унесло жизни трех человек

В Индонезии извержение вулкана Дуконо привело к гибели трех человек, включая двух туристов из Сингапура. Еще 20 человек остаются заблокированными на склоне. Власти проводят спасательную операцию.

В Индонезии на острове Хальмахера произошло трагическое событие — извержение вулкана Дуконо унесло жизни трех человек, среди которых два иностранных туриста из Сингапура и один местный житель.

Как сообщил глава полиции Северной Хальмахеры Эрлихсон Пасарибу, трое погибших были обнаружены в районе извержения. По данным местного портала Detik, еще около 20 человек остаются заблокированными на склоне горы, среди них — девять граждан Сингапура. Спасательные службы активно проводят операцию по эвакуации пострадавших, однако ситуация осложняется высокой вулканической активностью и плохой видимостью из-за пепельного облака. Вулкан Дуконо, расположенный в провинции Северное Малуку, начал извержение в 07:41 по местному времени.

Высота пепельного столба достигла 10 тысяч метров, что привело к запрету на приближение к кратеру в радиусе 4 километров. Власти также рекомендовали жителям использовать маски для защиты дыхательных путей. Это не первое подобное событие в регионе. Ранее, 2 мая, на филиппинском острове Лусон произошло извержение вулкана Майон, сопровождавшееся лавовыми потоками, которые продвинулись почти на 4 километра.

В России также отмечалась вулканическая активность: 1 ноября на Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла высотой 14 километров. Такие природные катастрофы требуют повышенного внимания со стороны властей и международного сообщества для минимизации рисков и спасения человеческих жизней





