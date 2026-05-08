Head Topics

Трагедия на острове Хальмахера: извержение вулкана Дуконо унесло жизни трех человек

Происшествия News

Трагедия на острове Хальмахера: извержение вулкана Дуконо унесло жизни трех человек
Извержение ВулканаИндонезияТуристы
📆5/8/2026 8:25 AM
📰Известия
63 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 46% · Publisher: 51%

В Индонезии извержение вулкана Дуконо привело к гибели трех человек, включая двух туристов из Сингапура. Еще 20 человек остаются заблокированными на склоне. Власти проводят спасательную операцию.

В Индонезии на острове Хальмахера произошло трагическое событие — извержение вулкана Дуконо унесло жизни трех человек, среди которых два иностранных туриста из Сингапура и один местный житель.

Как сообщил глава полиции Северной Хальмахеры Эрлихсон Пасарибу, трое погибших были обнаружены в районе извержения. По данным местного портала Detik, еще около 20 человек остаются заблокированными на склоне горы, среди них — девять граждан Сингапура. Спасательные службы активно проводят операцию по эвакуации пострадавших, однако ситуация осложняется высокой вулканической активностью и плохой видимостью из-за пепельного облака. Вулкан Дуконо, расположенный в провинции Северное Малуку, начал извержение в 07:41 по местному времени.

Высота пепельного столба достигла 10 тысяч метров, что привело к запрету на приближение к кратеру в радиусе 4 километров. Власти также рекомендовали жителям использовать маски для защиты дыхательных путей. Это не первое подобное событие в регионе. Ранее, 2 мая, на филиппинском острове Лусон произошло извержение вулкана Майон, сопровождавшееся лавовыми потоками, которые продвинулись почти на 4 километра.

В России также отмечалась вулканическая активность: 1 ноября на Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла высотой 14 километров. Такие природные катастрофы требуют повышенного внимания со стороны властей и международного сообщества для минимизации рисков и спасения человеческих жизней

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Извержение Вулкана Индонезия Туристы Спасательная Операция Природные Катастрофы

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Зарплатное неравенство сократилось в РоссииЗарплатное неравенство сократилось в РоссииПоследние годы наблюдается постоянное снижение разрыва средних зарплат 20% наименее и 20% наиболее оплачиваемых работников.
Read more »

Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Флоридой». У него 20+20 в 38 играхНичушкин набрал 1+1 в матче с «Флоридой». У него 20+20 в 38 играхВсего в 38 играх текущего чемпионата НХЛ на счету форварда «Колорадо» 40 (20+20) баллов.
Read more »

Кабмин ввел временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов из РФКабмин ввел временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов из РФОн будет действовать с 20 мая по 20 ноября 2024 года.
Read more »

В «Роскосмосе» изучают опасность неопознанных объектов вокруг спутника США. Новости. Первый каналВ «Роскосмосе» изучают опасность неопознанных объектов вокруг спутника США. Новости. Первый канал20 октября было обнаружено около 20 неидентифицированных космических объектов.
Read more »

Ученые выяснили, что Мировой океан становится темнееУченые выяснили, что Мировой океан становится темнееЗа 20 лет более 20% Мирового океана потеряли свет.
Read more »

Сафонов пропустил 20 голов в 20 матчах сезона за «ПСЖ», сегодня – 2 в первые 18 минут. У «Лиона» 5 ударов в створ с xG 0,7 в матчеСафонов пропустил 20 голов в 20 матчах сезона за «ПСЖ», сегодня – 2 в первые 18 минут. У «Лиона» 5 ударов в створ с xG 0,7 в матчеГолкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил 20 голов в 20 матчах сезона.
Read more »



Render Time: 2026-05-08 11:25:44