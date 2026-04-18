Трагедия на «Северной петле»: Гибель пилота на квалификации «24 часа Нюрбургринга»

Во время квалификационной гонки к марафону «24 часа Нюрбургринга» произошла крупная авария с участием семи автомобилей, в результате которой погиб 66-летний финский гонщик Юха Миеттинен. Другие пилоты получили легкие травмы.

Квалификационная гонка, призванная определить стартовые позиции для основного заезда, стартовала в 17:30 по местному времени. Однако уже через 25 минут после старта гонка была остановлена красными флагами, сигнализируя о серьёзной аварии. Позднее в сети появились видеозаписи с камер, установленных на болидах участников. Они демонстрируют, как в одном из самых сложных участков трассы, известном как «Карусель» – 180-градусный поворот – произошёл масштабный завал. В столкновении участвовали семь гоночных автомобилей. Масштаб повреждений был настолько велик, что некоторые автомобили пришлось разрезать, чтобы безопасно извлечь пилотов из искореженных машин. Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь пострадавшим. Все пилоты, получившие травмы, были немедленно доставлены в медицинский центр трассы. Организаторы гонки оперативно провели экстренную пресс-конференцию, на которой сообщили трагическую новость: несмотря на все усилия врачей, Юха Миеттинен скончался. По предварительным данным, в боковую дверь автомобиля Миеттинена врезалось другое транспортное средство. Сила удара оказалась настолько велика, что полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Остальные шесть пилотов, участвовавших в аварии, получили легкие травмы и находятся под наблюдением в медицинском центре. Их жизни вне опасности. Оставшаяся часть субботней квалификационной гонки была отменена. Перед началом воскресного основного заезда, который стартует в 13:00 по местному времени, состоится минута молчания в память о погибшем финском спортсмене. Юха Миеттинен был хорошо известен в сообществе любителей автоспорта и являлся ветераном «Северной петли». Его гоночная карьера на этой трассе насчитывала годы выступлений, начиная как минимум с 2018 года. Он регулярно участвовал в марафоне «24 часа Нюрбургринга» в зачёте V4, где допускаются серийные автомобили с объёмом двигателя до 2,5 литра. В абсолютном зачёте его лучшим результатом было 75-е место, завоёванное в 2019 году. В 2022 и 2024 годах экипаж под его управлением занимал третьи места в своём классе. В 2022 году в классе V4 стартовало всего три экипажа, тогда как в 2024 году Миеттинен и его команда опередили только один другой экипаж на BMW. Миеттинен также успешно выступал и в других гоночных сериях на «Нордшляйфе». В текущем сезоне его экипаж одержал победу в классе на третьем этапе чемпионата Nürburgring Langstrecken-Serie. В 2025 году Миеттинен с партнёрами завоевал третье место по итогам сезона в зачёте BMW 325i. А в 2023 году, выступая в паре с Даном Бергхультом, он стал чемпионом в классе V4. Несмотря на статус любителя, Юха Миеттинен обладал глубочайшим знанием «Северной петли» и был признанным мастером на этой сложной трассе. Его трагическая гибель служит ещё одним суровым напоминанием о том, что автоспорт, при всей своей зрелищности и азарте, никогда не сможет быть абсолютно безопасным. Это тяжёлая утрата для всего гоночного сообщества. «Нордшляйфе» десятилетиями удерживает репутацию одной из самых опасных гоночных трасс в мире, и именно эта экстремальность привлекает пилотов со всего земного шара. Несмотря на произошедшую трагедию, подготовка к основному заезду «24 часа Нюрбургринга» продолжается. Вторая квалификационная гонка запланирована на воскресенье в соответствии с первоначальным расписанием. Вероятно, Юха Миеттинен, посвятивший свою жизнь автоспорту, не хотел бы отмены дальнейших соревнований. Он погиб, занимаясь делом, которое любил больше всего на свете





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Травяные чаи и три минуты аффирмаций вернут сон быстрее, чем счёт овецCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

Read more »

«Дробное питание» без чувства голода перегружает кишечник и ведёт к ожирениюCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

Read more »

В Москве суд отправил в СИЗО двух подозреваемых в попытке совершить терактCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

Read more »

Армия России закрепилась у Дибровы под Красным Лиманом и готовит наступлениеCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

Read more »

Хрупкие вне льда, львицы на льду: Как хоккей делает девочек сильнее, а не жёстчеCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

Read more »

10 млн россиянам придётся отчитываться перед ФНС из-за переводовCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

Read more »