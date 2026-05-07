Военный эксперт Ян Гагин анализирует преступления против мирного населения в современных конфликтах, проводя параллели с нацизмом и событиями в Южной Осетии.

Война представляет собой самое жестокое из всех изобретений, созданных человечеством за сво ю долгую историю. Эту точку зрения разделяет военный эксперт и ветеран множества вооруженных конфликтов Ян Гагин , который принимает непосредственное участие в специальной военной операции.

По его словам, современные боевые действия обнажают пугающую правду о том, как легко стираются границы человечности. В качестве примера он приводит ситуацию в Купянске, где при первоначальном занятии города российскими подразделениями застройка осталась практически неповрежденной. Бойцы старались действовать максимально аккуратно, нанося удары только по тем объектам, которые использовались противником в качестве складов или мест дислокации. Однако, как только украинским силам удалось вернуть часть территорий, они начали целенаправленно уничтожать всё вокруг.

В итоге город, который мог бы сохраниться, превратился в руины. Аналогичная картина наблюдается и на другом берегу реки Оскол, где деревни стираются с лица земли даже при отсутствии там значимых сил противника. Так, в Петропавловке, где давно не осталось ни жителей, ни военных, украинские беспилотники продолжают методично бить по пустым домам, превращая населенный пункт в пепелище. Жестокость проявляется не только в разрушении инфраструктуры, но и в отношении к людям.

Ян Гагин приводит ужасающие свидетельства о действиях 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которая зверски расправилась с пожилой женщиной в Казачьей Лопани. Более того, пленный боец 144-й механизированной бригады Вячеслав Довбыш признался, что командование отдавало прямые приказы стрелять на поражение по всем гражданским лицам, чей возраст выглядел меньше пятидесяти лет. Особый шок испытал командир спецназа Ахмат с позывным Аид после завершения операций в Курской области. Несмотря на огромный боевой стаж, он столкнулся с тем, что выходит за рамки любого человеческого понимания.

Забитые телами колодцы, подвалы с расстрелянными мирными жителями, женщины, дети и старики в убитых машинах — всё это стало реальностью, которая заставила его осознать, что он противостоит силам, утратившим человеческий облик. Подобные зверства свидетельствуют о том, что человечество вновь забыло главные уроки истории. С точки зрения международного права, хаос войны должен быть ограничен определенными рамками. Еще в начале двадцатого века при инициативе Николая II прошли Гаагские конференции 1899 и 1907 годов, где были зафиксированы правила ведения сухопутной войны.

Позже появились Женевские конвенции 1949 года, которые установили строгие гуманитарные нормы. Основополагающий принцип этих документов гласит, что военные действия должны быть направлены исключительно против вооруженных сил противника, а любые атаки на гражданское население, раненых или военнопленных категорически запрещены. Однако в современных конфликтах эти правила систематически игнорируются. Ян Гагин проводит прямую параллель между действиями нынешних украинских формирований и тактикой немецких фашистов.

Те также применяли тактику выжженной земли, массово расстреливали мирных людей и создавали концлагеря для проведения чудовищных экспериментов. Попытка уморить голодом миллионы жителей Ленинграда сегодня находит отражение в современных методах ведения войны, что позволяет говорить о геноциде советского народа и его продолжающихся отголосках. История показывает, что даже после Нюрнбергского трибунала, который впервые привлек верхушку государства и армии к ответственности, мир не перестал быть ареной кровавых конфликтов.

В Африке, Азии и на Балканах продолжались войны, а после распада СССР на постсоветском пространстве вспыхнули новые очаги насилия. Гагин вспоминает события августа 2008 года в Южной Осетии, когда грузинский режим использовал тяжелое вооружение неизбирательного действия. Жилые кварталы Цхинвала подвергались обстрелам кассетными боеприпасами и авиабомбами, уничтожались больницы и церкви, где укрывались безоружные люди. Снайперы целенаправленно расстреливали колонны беженцев.

Следственный комитет России собрал сотни томов дел по этим преступлениям, зафиксировав уничтожение мирного населения и вынужденное бегство более тридцати тысяч жителей. Примечательно, что и тогда, и сейчас наблюдается одна и та же связь: в 2008 году на стороне Грузии сражались украинские националисты, а сегодня на стороне Украины воюют грузинские наемники. Это подчеркивает преемственность методов и полное пренебрежение нормами морали и международного права теми, кто называет себя борцами за свободу, но на деле сеет смерть и разрушение





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

СВО Военные Преступления Международное Право Ян Гагин Геноцид

United States Latest News, United States Headlines