Трагический инцидент в индийском штате Махараштра: отец жестоко расправился со своей дочерью, пытаясь замаскировать преступление под несчастный случай

В индийском штате Махараштра произошёл трагический инцидент, в результате которого отец жестоко расправился со своей дочерью, когда узнал, что она подделала табель с оценками. Девочка заняла второе место в рейтинге класса, уступив первое сводному брату. Из страха перед реакцией родителей ученица решила изменить оценки в бланке. Отец девочки, обнаружив подделку, пришёл в ярость и нанес дочери смертельные травмы бензопилой. После совершения преступления мужчина попытался замаскировать его под несчастный случай, обернув тело в ткань и поджег его. Несмотря на это, судебно-медицинская экспертиза и ДНК-тест позволили выявить истинные обстоятельства дела. В результате мужчина был арестован, а также задержана его сожительница Чинки Бхонсле, оказавшая ему помощь в сокрытии следов преступления. Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш двое неизвестных в масках на мотоциклах застрелили 27-летнего жениха, который ехал на свою свадьбу.

