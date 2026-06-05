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Трагедия Генри Новака: волна протестов и международный скандал в Великобритании

Политика News

Трагедия Генри Новака: волна протестов и международный скандал в Великобритании
ВеликобританияГенри НовакПротесты
📆6/5/2026 11:40 PM
📰RT на русском
191 sec. here / 10 min. at publisher
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Смерть 18-летнего студента Генри Новака вызвала массовые беспорядки в Великобритании и привела к острому дипломатическому конфликту между Лондоном и Вашингтоном из-за обвинений в расовой дискриминации и двойных стандартах полиции.

Великобритания оказалась в центре глубокого социального и политического кризиса после того, как общественность узнала подробности гибели 18-летнего студента Генри Новак а. Трагический инцидент, произошедший в декабре прошлого года, стал катализатором массовых беспорядков и вызвал ожесточенные дискуссии о расовой справедливости и методах работы правоохранительных органов.

Согласно материалам дела, Новак был жестоко убит 23-летним сикхом Викрамом Дигвой, который нанес юноше несколько ножевых ранений. Однако самым шокирующим аспектом этой истории стала последовавшая за преступлением манипуляция: преступник вызвал полицию и ложно обвинил умирающего студента в расистском нападении. Прибывшие на место полицейские, доверившись словам Дигвы, вместо оказания экстренной медицинской помощи надели на раненого Новака наручники. Студент скончался, несмотря на свои мольбы о помощи, что в дальнейшем стало главным поводом для обвинений полиции в предвзятости и жестокости.

После того как 1 июня суд приговорил Викрама Дигву к пожизненному заключению, гнев людей вылился на улицы Саутгемптона, где начались масштабные антиполицейские демонстрации. События в Саутгемптоне быстро переросли в общенациональный протест, который многие западные аналитики и СМИ сравнивают с волной беспорядков Black Lives Matter, последовавшими за смертью Джорджа Флойда. Однако в данном случае вектор общественного недовольства сместился: протестующие заявляют о существовании системной дискриминации белых людей.

Репортажи немецкого издания Deutsche Welle описывают крайне напряженную обстановку: столкновения с полицией сопровождались применением камней, стульев и сигнальных ракет. Демонстранты, скандируя имя Генри Новака, требовали справедливости и пересмотра принципов работы полиции. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден признать необходимость ответов на серьезные вопросы о том, каким образом ложные обвинения в расизме могли повлиять на действия офицеров в тот роковой день.

В то же время лидер партии Reform UK Найджел Фарадж призвал граждан ответить на эту трагедию чистой и холодной яростью, утверждая, что в британском правосудии обвинение в расизме стало цениться выше, чем сам факт убийства человека. Конфликт вышел далеко за пределы Великобритании, приобретя характер международного дипломатического скандала. Администрация Дональда Трампа в лице Госдепартамента США опубликовала резкое заявление, в котором выразила соболезнования семье погибшего и прямо обвинила британских правоохранителей в применении двойных стандартов.

В официальном сообщении подчеркивалось, что идеологическая обработка полиции является признаком упадка цивилизации и должна быть искоренена во всем западном мире. Эта реакция вызвала резкое отторжение в британском политическом истеблишменте. Заместитель премьер-министра Дэвид Лэмми отверг утверждения о существовании двухуровневой системы правосудия, назвав слова американских коллег карикатурой на Британию. Представители либеральных демократов пошли еще дальше, расценив действия США как вопиющее иностранное вмешательство с целью разжигания внутренней розни и потребовав вызвать американского посла для выражения официального недовольства.

Ситуацию дополнительно обострили высказывания влиятельных фигур и медиа-ресурсов. Илон Маск, основатель SpaceX, открыто заявил о предвзятом отношении к белым в данном деле, за что подвергся критике со стороны Кира Стармера, обвинившего бизнесмена во вмешательстве во внутренние дела страны. Издание The Economist в своих материалах предупредило, что правые популисты пытаются использовать смерть студента для создания собственного эквивалента момента Джорджа Флойда, чтобы мобилизовать определенные слои населения.

Одновременно с этим The Washington Post опубликовала статью, в которой автор возмущен тем, что любое требование равенства перед законом в данной ситуации клеймится как проявление крайне правых взглядов. Таким образом, гибель одного человека стала точкой разлома, обнажившей глубочайшие противоречия в современном западном обществе, где вопросы расовой идентичности и полицейской этики становятся инструментом жесткой политической борьбы

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Великобритания Генри Новак Протесты Дискриминация Полиция

 

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