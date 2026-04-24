Трагическая судьба Никиты Михайловского: год борьбы с лейкозом и вечная роль Ромки

📆4/24/2026 4:19 AM
Актер Никита Михайловский, прославившийся ролью Ромки в фильме «Вам и не снилось...», скончался в возрасте 27 лет после тяжелой борьбы с лейкозом. История его жизни, полной взлетов и падений, и трагической любви.

Актер и художник Никита Михайловский узнал о своей болезни ровно год до своей трагической кончины. В то время он находился в Лондоне, где представлял свои картины на выставке с целью продажи, а вырученные средства были направлены на помощь советским детям, страдающим от рака.

Именно там он впервые почувствовал ухудшение самочувствия, что было особенно неожиданно в его 26 лет. После обращения к врачам последовал неутешительный диагноз – лейкоз, требующий срочной пересадки костного мозга. Операция была чрезвычайно дорогостоящей, поэтому средства собирались всем миром. Поддержку оказал даже Борис Ельцин, а также британское правительство.

На некоторое время болезнь отступила, и Михайловский успел вернуться в родной Ленинград, где обвенчался со своей второй женой, Екатериной. Однако вскоре после возвращения в Англию он скончался. Точная дата его смерти остается неопределенной – 21 или 24 апреля 1991 года, но в любом случае, это произошло всего через несколько недель после его 27-го дня рождения. Жизнь Никиты Михайловского была полна испытаний, хотя судьба иногда и дарила ему возможности.

Его родители развелись, когда он был еще ребенком, и мать, работавшая моделью, переехала в Ленинград, где вышла замуж за режиссера киностудии «Ленфильм» Виктора Сергеева. Несмотря на это, Михайловский сохранил отцовскую фамилию. Семья жила относительно благополучно, за исключением того, что мать с раннего возраста вовлекла сына в модельную карьеру, и он начал позировать для модных журналов в пятилетнем возрасте.

Отчим помог ему сделать первые шаги в кино – в 1971 году Михайловский дебютировал в фильме «Ночь на 14-й параллели» по сценарию Юлиана Семенова, когда ему было всего семь лет. Однако юной звездой он не стал, хотя к концу 1970-х годов в его фильмографии уже было семь картин. Настоящий прорыв произошел после того, как его выбрали на роль Ромки в мелодраме Ильи Фрэза «Вам и не снилось... ».

Эта работа стала поворотным моментом в его жизни, разделив ее на «до» и «после». Фильм, снятый частично в Москве, частично в Ленинграде, рассказывал историю любви старшеклассника Ромки (Михайловский был ровесником своего героя) и его одноклассницы Кати, отношениям которых противились родители. В повести Галины Щербаковой финал был трагичным, но по требованию киношного начальства в фильме он был смягчен, хотя и оставался глубоко эмоциональным. После выхода «Вам и не снилось...

» Михайловский мгновенно стал популярным, и мало кто сомневался в искренности чувств, изображенных на экране, несмотря на то, что роль Кати исполнила 23-летняя актриса Татьяна Аксюта. Михайловский достойно выдержал испытание славой, не зазнался и не стал эксплуатировать свой успех. Он продолжал получать приглашения на съемки, и его фильмография в 1980-е годы пополнялась новыми работами, хотя ни одна из них не смогла достичь уровня «Вам и не снилось... ».

После школы он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, который окончил, параллельно занимаясь живописью и иллюстрацией. Кроме того, он увлекался контркультурой и сотрудничал с театральным режиссером Борисом Юханановым, снимаясь в его экспериментальных видеопроектах. Михайловский стремился устроить свою личную жизнь как можно быстрее, словно опасаясь упустить время. Его первый брак с художницей Анастасией Сорочан продлился всего три года, хотя в 1986 году у них родилась дочь Софья.

Анастасия взяла фамилию мужа, но их союз оказался недолгим. У Михайловского также были романы на стороне, в результате которых в 1987 году родился внебрачный сын Сергей, о существовании которого он так и не узнал. Вторую жену он встретил во время съемок в Пскове. Она была художницей, чьи работы выставлялись в местном музее, и это общее увлечение их сблизило.

Ее звали Катя, как и героиню «Вам и не снилось... ». Несмотря на то, что в его фильмографии было более десятка работ, лишь одна из них – мелодрама Фрэза – оставила заметный след в истории кино. Он понимал и ценил свою роль Ромки, а также живопись.

Все эти увлечения сошлись в одной точке. Вместе с Катей он отправился в Лондон, а затем вернулся в Ленинград, чтобы обвенчаться. Он обещал ей, что не умрет, ведь его Ромка в фильме остался жив! Но, к сожалению, он не смог сдержать этого обещания

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Чимаев выиграл седьмой бой в UFC. У него ни одного поражения в промоушенеЧимаев выиграл седьмой бой в UFC. У него ни одного поражения в промоушенеНа UFC 294 Хамзат Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28).
Read more »

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областьюСилы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областьюВечером 27 октября дежурные силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Министерстве обороны. «27...
Read more »

В Марьино высадили аллею из 33 кедров в честь погибших военкоровВ Марьино высадили аллею из 33 кедров в честь погибших военкоровОрганизаторы акции «Сад памяти» планируют посадить 27 млн деревьев в честь 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.
Read more »

27 причин сыграть с 27 худшими сборными мира после Брунея27 причин сыграть с 27 худшими сборными мира после БрунеяОт Бутана до Восточного Тимора.
Read more »

Моргенштерну* исполнилось 27 лет: 5 советов, как рэперу спасти душу и не попасть в «Клуб 27»Моргенштерну* исполнилось 27 лет: 5 советов, как рэперу спасти душу и не попасть в «Клуб 27»Моргенштерн* оказался в рехабе прямо под 27-летие. Это очень тяжёлый возраст, особенно учитывая «репутацию» этих цифр в среде современной музыки. Как рэперу не присоединиться к Курту Кобейну, Хендриксу и Эдику Старкову, рассказывает Life.ru.
Read more »

Гасперини и Спаллетти показали класс!Гасперини и Спаллетти показали класс!Разбор главного матча 27 утра Серии А между «Ромой» и «Ювентусом», ставшим битвой за ЛЧ 26/27.
Read more »



