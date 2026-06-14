Трагедия на Ладожском озере: найдено тело пропавшего в Карелии мальчика и другие случаи гибели детей в воде

МЧС объявило об обнаружении тела 5‑летнего мальчика, пропавшего на острове Есисаари в Карелии, в Ладожском озере. Одновременно в Тульской области водолазы спасли тела двух девочек из озера Восьмерка, где отсутствовала безопасная инфраструктура. Оба инцидента вызвали дискуссии о необходимости усиления контроля за туристическими зонами и повышения осведомлённости о рисках водных прогулок.

Москва, 14 июня - По данным МЧС России, тело мальчика, пропавшего в Карелии, было найдено в Ладожском озере. Ребёнок родился в 2018 году, и его исчезновение стало предметом активных поисков после того, как семья, состоящая из четырёх взрослых и двух детей, обнаружила его отсутствие на острове Есисаари в Лахденпохском районе.

По уточнённым сведениям, мальчик исчез 12 июня, когда семья проводила отдых на острове, окружённом живописными лесами и водными просторами. Сразу после того, как родственники заметили, что ребёнок исчез, они попытались самостоятельно его отыскать, но безуспешно. Вскоре к поискам были привлечены местные спасательные подразделения, водолазы и добровольцы, которые начали систематическую операцию по обследованию прибрежных зон и подледных участков озера. Поисково‑спасательная операция продливалась два дня, при этом задействовались специальные батискафы, подводные камеры и гидролокаторы, позволяющие обнаружить объекты под поверхностью воды.

На третий день, 14 июня, специалисты МЧС объявили об успешном обнаружении тела мальчика в Восточной части Ладожского озера, в зоне, где в тот момент была зафиксирована слабая видимость из‑за бурного ветра и сниженной температуры воды. Труп был передан сотрудникам полиции для проведения судебно‑медицинской экспертизы, а дальнейшее расследование будет направлено на установление всех обстоятельств трагедии, включая возможные ошибки в организации отдыха и недостатки в информировании посетителей о потенциальных рисках.

Эта печальная новость совпала по времени с другим случаем травматической гибели детей в воде, произошедшим в Тульской области. Вблизи поселка 8‑го Марта, в Узловском районе, водолазы извлекли из озера Восьмерка тела двух девочек - 7‑ и 9‑летних. МЧС региона отметило, что место происшествия не было оборудовано безопасными зонами для купания, а отсутствие предупреждающих знаков и инфраструктуры, предназначенной для контроля за детьми, могло способствовать возникновению трагедии.

Оба инцидента подчёркивают необходимость более строгого контроля за туристическими объектами на водоемах, а также необходимости информирования семей о потенциальных опасностях, связанных с отдыхом на открытой воде, особенно в северных регионах, где погодные условия меняются быстро и могут стать причиной непредвиденных ситуаций. Эксперты по безопасности на воде призывают родителей и организаторов активного отдыха уделять особое внимание подготовке к выездам, проверять наличие спасательного снаряжения, учитывать состояние погоды и особенности местных водных объектов.

В их заявлении подчёркнута роль своевременного вызова экстренных служб и сотрудничества с местными органами власти, чтобы минимизировать риски подобных происшествий в будущем





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