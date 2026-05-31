Трагическое исчезновение пенсионера в Якутии: поиски завершены обнаружением тела, местные жители указывают на мистику легендарного Зашиверска

В Момском районе Якутии после двухweek поисков найдено тело 73-летнего мужчины, пропавшего в тайге. Жители связывают инцидент с проклятием вымершего города Зашиверск и шаманскими легендами. Отдельный случай исчезновения другого пенсионера в регионе усиливает напряженность вокруг тайн северной природы.

В Момском районе Республики Саха ( Якутия ) завершилась трагически поисковая операция, в ходе которой был обнаружен погибшим 73-летний местный житель, числившийся пропавшим без вести с 25 мая 2024 года.

Инцидент произошел в отдаленной лесной местности вблизи села Буор-Сысы, расположенного в 18 километрах от места предполагаемого исчезновения. По предварительной информации, мужчина ушел в лес 23 мая, а 25 мая вышел на связь и сообщил о своем намерении вернуться в населенный пункт, однако дальнейшего контакта не было. Из-за высокого уровня воды и подтопления мора, соединяющего зону поиска с селом, добровольческие отряды не смогли немедленно приступить к поисковым работам. Первая организованная поисковая операция была начата лишь 27 мая, но результатов не дала.

Возобновление поисков 29 мая завершилось обнаружением тела пожилого мужчины в районе озера Биллиилээх. Местные жители в своих комментариях для издания связывают случившееся не только с объективными природными препятствиями, но и с рядом необъяснимых явлений и исторических легенд, характерных для этого района. В особенности они упоминают миф о древнем шаманском проклятии, которое, по слухам, лежит на землях вокруг вымершего поселения Зашиверск.

Легенда гласит, что некогда шаман, потерявший свою дочь во время эпидемии оспы, проклял эту местность, после чего началось упадение и оставление города. Зашиверск, основанный в 1639 году как важный торговый пункт на реке Индигирке, действительно вскоре пришел в запустение из-за истощения пушного промысла и перемещения торгового центра в Якутск, местное население сохраняет версию о потусторонней причине.

Тело пропавшего было найдено географически между селом Буор-Сысы и озером Биллиилээх, что усугубляет ассоциации с легендарным городом, находящимся, согласно устным повериям, "посреди хребта" в этой же lokalizaci. Случай не является изолированным. Как отмечается, менее чем за месяц до этого, в начале мая, в другом районе Якутии пропал еще один пожилой человек. Мужчина отправился в лесную прогулку с компанией друзей 5 мая, но на следующий день ушел в одиночку и больше не появился.

Поиски, начатые лишь 20 мая, результатов также не принесли. Эти повторяющиеся трагедии среди представителей старшего поколения в труднодоступных таежных зонах поднимают вопросы о безопасности lone походов, особенно в период весенней распутицы и высокого уровня воды в реках, которая не только затрудняет навигацию, но и может скрывать следы.

В то время как официальные версии будут строиться на логистических и физиологических факторах - вероятно, потеря ориентации, переохлаждение или острый медицинский episode - местное населенное склонно искать объяснения в историко-культурном контексте, отсылая к мистике, которая пронизывает бытие северных территорий. В социальных сетях и местных СМИ ранее уже поднималась тема странных исчезновений и необъяснимых знаков, что указывает на устойчивый нарратив о тайнах Якутии, где мир природы переплетается с миром духов, а любое несчастье рискует быть интерпретированным через призму древних легенд





