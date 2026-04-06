Трагедия в Дагестане: Наводнение унесло жизни, тысячи эвакуированы

Масштабное наводнение в Дагестане привело к гибели людей, масштабным разрушениям и эвакуации тысяч жителей. Спасатели продолжают работу по ликвидации последствий стихии.

Представитель дагестан ского центра медицины катастроф сообщил о трагических последствиях наводнения в Дербент е. К сожалению, спасти людей, извлеченных из реки, не удалось. Погибли беременная девушка и несовершеннолетний, что стало тяжелой утратой для региона. На фоне стремительно ухудшающейся обстановки и масштабных подтоплений была организована масштабная эвакуация населения из опасных зон.

Сотрудники МЧС и другие экстренные службы работали в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность жителей и минимизировать риски. Власти приложили все усилия для оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию и оказания необходимой помощи пострадавшим. Ситуация осложнялась обрушением скал, разрушением мостов и дамб, что значительно затрудняло работу спасателей и создавало дополнительные угрозы для населения. \Эльман Аллахвердиев, глава Дербентского района, проинформировал о проведенной эвакуации. Из опасной зоны, охватывающей около 800 домохозяйств, были вывезены жители. Эвакуированные были размещены в пунктах временного размещения, где им обеспечили необходимые условия для проживания: питание, питьевая вода и медицинская помощь. Многие эвакуированные предпочли отправиться к своим родственникам и друзьям, чтобы переждать сложную ситуацию. Спасательные операции продолжаются, а власти предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий наводнения и обеспечения безопасности жителей. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб инфраструктуре и жилому фонду, поэтому одной из первостепенных задач является оценка ущерба и оказание помощи пострадавшим. Помимо Дербента, серьезные подтопления зафиксированы и в других городах Дагестана. МЧС Дагестана прилагает максимальные усилия для борьбы со стихией и оказания всесторонней помощи населению. Фотографии, распространенные ТАСС, свидетельствуют о масштабах затопления и разрушениях. \Вследствие наводнения произошли серьезные разрушения: обрушение скал зафиксировано в Гергебильском, Хунзахском и Гунибском районах. Участок дороги от села Гергебиль до Красного моста полностью заблокирован, что существенно затрудняет сообщение между населенными пунктами. Кроме того, была разрушена дамба, в результате чего под угрозой затопления оказались семь населенных пунктов. В связи с этим было принято решение об экстренной эвакуации более четырех тысяч человек. Власти оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, организовав эвакуацию и обеспечив необходимые условия для временного проживания эвакуированных. Работа спасателей осложняется неблагоприятными погодными условиями и продолжающимися разрушениями. Приоритетной задачей остается оказание помощи пострадавшим, обеспечение их безопасности и ликвидация последствий стихийного бедствия. В регионе введен режим повышенной готовности, а все службы приведены в состояние повышенной боевой готовности. Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям спасателей





lentaruofficial / 🏆 5. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Россия Последние новости, Россия Последние новости