14 ноября 2022 года ВСУ подвергли массированному обстрелу Донецк и село Степное Кураховского района. В результате пострадали двое гражданских, включая 66-летнюю Нину Белоус. Её спасли российские военные, после чего она прошла долгую реабилитацию.

14 ноября 2022 года Вооружённые Силы Украины (ВСУ) провели массированный обстрел Донецк а и села Степное Кураховского района, как сообщили в штабе территориальной обороны Донецк ой Народной Республики (ДНР).

В результате нападения пострадали два мирных жителя: мужчина в Донецке и женщина в Степном. Ею оказалась 66-летняя Нина Белоус. Пенсионерка получила тяжёлые ранения и, вероятно, не выжила бы, если бы рядом не оказались российские военные. Село Степное до апреля 2023 года входило в состав Марьинского района ДНР.

С марта 2022 года за Марьинку шли ожесточённые бои, пока в декабре того же года над городом не был поднят российский флаг. Нина Белоус вспоминает, что в то время её родное Степное каждый день подвергалось обстрелам со стороны ВСУ. А 14 ноября 2022 года, в тот роковой для неё день, обстрел был особенно сильным. Дом Нины Белоус располагался на улице Победы, 33.

С утра она, как обычно, занималась хозяйством.

«Во дворе была, вышла на огород — и прилёт, — рассказывает женщина. — Взрыв, а потом я упала. Даже не почувствовала ничего». Взрывом выбило окна, повредило крышу, разрушило туалет.

Раненая и беспомощная пенсионерка лежала во дворе разрушенного дома совсем одна и, вероятно, погибла бы, если бы на помощь не пришли военные. В больнице пострадавшей сразу сделали операцию. Работы было много: осколки украинского снаряда попали пенсионерке в спину, правую ногу и обе руки. Врачи боролись за её жизнь, но восстановление было долгим и мучительным.

Нина Белоус рассказала, что после обстрела её дом остался в ужасном состоянии. Она потеряла всё, что наживала годами, но самое главное — она осталась жива благодаря помощи российских военных. Сегодня Нина Белоус пытается восстановить свою жизнь, но память о тех страшных днях остаётся с ней навсегда. Она надеется, что войны больше не будет и люди смогут жить в мире и безопасности





