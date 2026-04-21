Трагедия в Бурятии: группа туристов погибла от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык

📆4/21/2026 3:27 AM
📰Известия
Три туриста погибли в горах Бурятии во время спуска с вершины Мунку-Сардык. Предварительная причина смерти - сильное переохлаждение. На месте происшествия работают спасатели, выясняются личности погибших.

Трагический инцидент произошел в высокогорной местности Республики Бурятия , где во время туристического похода при спуске с горы Мунку-Сардык погибли три человека. Согласно официальной информации, предоставленной Главным управлением МЧС по региону 21 апреля, группа туристов столкнулась с критическими погодными условиями, которые стали фатальными. Предварительный осмотр места происшествия и первичные данные спасателей указывают на то, что причиной смерти стало тяжелое переохлаждение организма.

Несмотря на то что туристическая группа официально зарегистрировала свой маршрут, что является необходимым условием для безопасности в горах, суровые условия высокогорья не позволили людям добраться до безопасного места или дождаться помощи вовремя. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются следственными органами, а на место трагедии оперативно выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы для проведения необходимых эвакуационных мероприятий. Данное происшествие вновь поднимает серьезный вопрос о безопасности экстремального туризма в России. Гора Мунку-Сардык пользуется большой популярностью у альпинистов и любителей активного отдыха, однако она требует высокой профессиональной подготовки и серьезного отношения к прогнозам погоды. Специалисты МЧС регулярно напоминают о том, что даже при наличии регистрации маршрута горы остаются местом повышенной опасности, где риск обморожения или попадания в снежный шторм сохраняется на протяжении большей части года. Инцидент в Бурятии стал очередным в череде трагических новостей, касающихся пропавших групп туристов. Так, совсем недавно, 1 марта, в Пермском крае завершились длительные поисковые работы, в ходе которых спасатели обнаружили тела туристов, пропавших еще в конце февраля после поездки на снегоходах в горы в районе поселка Золотанка. Ситуации, подобные гибели людей в Бурятии и Пермском крае, демонстрируют, насколько непредсказуемой может быть горная стихия даже для опытных путешественников. В экспертном сообществе все чаще обсуждается необходимость внедрения новых технологий для предотвращения подобных инцидентов. В частности, развитие систем мониторинга и использование нейросетей для анализа данных о передвижении туристических групп могут в будущем повысить эффективность спасательных операций. Проекты, подобные поиску пропавшей семьи Усольцевых, подчеркивают, что масштабные поисковые работы требуют применения самых современных цифровых решений, а также тщательного соблюдения правил безопасности самими туристами. На текущий момент работа спасателей в Бурятии продолжается, ведется сбор доказательной базы и выяснение всех обстоятельств того, почему официально зарегистрированная группа оказалась в безвыходной ситуации из-за погодных условий. Местные власти призывают граждан воздержаться от выхода на сложные маршруты в период нестабильной метеорологической обстановки, подчеркивая важность жизни и здоровья каждого участника туристических групп

МЧС Бурятия Мунку-Сардык Туристы Безопасность

 

