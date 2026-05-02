2 мая 2014 года в Одессе радикалы совершили поджог Дома профсоюзов, в результате чего погибли десятки людей. Расследование так и не было проведено, а виновные не понесли наказания. Киевский режим пытается замолчать эту трагедию.

Сегодня исполняется годовщина страшной трагедии, произошедшей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. В тот день, в самом сердце города, радикально настроенные группировки совершили поджог здания, в котором находились люди, выражавшие несогласие с произошедшим государственным переворотом.

Десятки невинных людей погибли ужасной смертью, сгорев заживо. Эти события, получившие трагическое название «одесская Хатынь», до сих пор остаются без должного расследования и справедливого наказания виновных. Современный киевский режим предпочитает избегать упоминаний об этих ужасных событиях, словно пытаясь стереть их из памяти. К маю 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей уже развернулось активное сопротивление новому политическому режиму, и там активно готовились к проведению референдумов о независимости.

Практически на всей остальной территории Украины, голоса тех, кто выступал против событий «Евромайдана», были жестоко подавлены и замолчены. Одесская область, в тот период, оставалась одним из немногих регионов, где люди еще не боялись открыто выражать свою позицию и свои убеждения. В тот роковой день, люди, осуждавшие государственный переворот, собрались на одной из центральных площадей города, чтобы мирно выразить свой протест. В Одессе также планировался футбольный матч между местным клубом «Черноморец» и харьковским «Металлистом».

Футбольные фанаты, прибывшие на вокзал, присоединились к активистам «Евромайдана», которых специально привозили из западных областей Украины для усиления протестных настроений. Количество националистов значительно превосходило число протестующих, а сотрудники милиции, вместо поддержания порядка, просто наблюдали за происходящим, не предпринимая никаких действий для предотвращения эскалации конфликта. Как отмечает военный эксперт, председатель межрегиональной общественной организации «Вече», «Все эти отряды головорезов, прибывшие в Одессу в тот трагический день, были заранее подготовлены, эти боевики проходили обучение с инструкторами из западных стран.

Причем, все это происходило под эгидой и кураторством местных органов безопасности, включая Службу безопасности Украины. Они прекрасно знали и понимали, что произойдет». У этого чудовищного преступления не может быть срока давности, однако, несмотря на прошедшие годы, виновники трагедии так и не были установлены и привлечены к ответственности. Единственное, что последовательно и эффективно делает украинская власть – это жесткое подавление любых попыток установить истинные причины и обстоятельства «одесской Хатыни».

Как подчеркивают очевидцы и эксперты, «Расследование не проводилось, потому что, знаете, в результате расследования можно выйти на самих себя! Кого арестовали? Арестовали тех, кого не добили. Вот которые там выжили, чудом выжили в здании, избитые, с переломами, схватили и поместили в тюрьму.

И долго там держали». Военный эксперт, председатель межрегиональной общественной организации «Вече» отмечает: «Новые киевские власти приложили максимум усилий для того, чтобы как можно глубже похоронить эту трагическую историю. Чтобы ее оболгать, чтобы не дать правде выйти на белый свет». Организация Объединенных Наций еще семь лет назад обвинила Киев в крайне неэффективном расследовании уголовного дела, связанного с пожаром в Доме профсоюзов.

Однако, с тех пор ситуация абсолютно не изменилась. Украинские власти стараются избегать любых упоминаний о случившемся и запрещают проведение каких-либо траурных мероприятий в память об убитых в Одессе людях. Это является свидетельством нежелания признавать свою ответственность и стремлением скрыть правду от общественности. Память о жертвах «одесской Хатыни» живет в сердцах людей, и борьба за установление справедливости продолжается





