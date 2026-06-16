Трагедия июня 1941 года: слухи, провокации и дипломатические игры

Анализ обстоятельств, предшествовавших нападению Германии на СССР в июне 1941 года, роли заявления ТАСС от 14 июня, полета Рудольфа Гесса и дипломатических манёвров между Берлином, Лондоном и Москвой.

Каждый год, когда приближается конец июня, вновь и вновь звучит тема трагедии, разразившейся летом 1941 год а. И хотя эти события многократно разобраны поминутно, всякий раз идет поиск ответов на одни и те же вопросы. 14 июня 1941 год а прозвучало заявление ТАСС , в котором говорилось: "Еще до приезда английского посла г-на Криппса в Лондон, особенно же после его приезда, в английской и вообще иностранной печати стали муссироваться слухи о 'близости войны между СССР и Германией'...

Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве все же сочли необходимым, ввиду упорного муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении войны". Данное заявление, прозвучавшее всего за восемь дней до начала гитлеровской агрессии, часто называют ошибочным. Большинство советских граждан привыкли доверять власти, и после этих успокаивающих слов последовавший гитлеровский удар действительно был внезапным и крайне болезненным. Не поддаваться на провокации!

Касалось это и военных. Несмотря на неоднократные обращения командования РККА к Сталину, разрешение на меры, направленные на отражение масштабного удара противника, было дано лишь поздно вечером 21 июня. Времени для фактического выполнения директивы просто не оставалось. Главный лейтмотив последних недель мира в СССР - не поддаваться на провокации.

Между тем сейчас известно, что по различным каналам информация о неизбежности удара вермахта поступала в Москву на протяжении всей весны 1941 года. Но почему тогда вместо военных контрмер советское руководство уполномочило ТАСС выступить с максимально миролюбивым заявлением? Очень часто это списывают на самонадеянность Сталина, допустившего стратегический просчет в отношениях с Германией.

Однако события лета 1941 года были куда сложнее, чем это кажется на первый взгляд. 10 мая 1941 года второй человек в партийной иерархии Третьего рейха Рудольф Гесс совершил перелет в Великобританию, выпрыгнул из самолета с парашютом, получив травму при неудачном приземлении. В Берлине Гесс немедленно был объявлен сумасшедшим, а британцы поместили его под арест.

Гесс отправился в Британию для того, чтобы договориться о мирном соглашении с Лондоном, которое позволило бы Третьему рейху атаковать СССР, не имея угрозы возникновения второго фронта в Европе. Или даже о совместных действиях против Москвы. В Германии знали, что в правящих английских кругах много влиятельных людей, благожелательно рассматривающих возможность альянса с Берлином. Желанием использовать нацистов для борьбы против советских большевиков объяснялось и заключение соглашения в Мюнхене в 1938 году, решившего судьбу Чехословакии.

Договор о ненападении, подписанный в августе 1939 года между СССР и Германией, спутал карты сторонникам англо-немецкого альянса, но они никуда не исчезли. Отношения между Великобританией и СССР в это время оставались настороженно-напряженными. В Лондоне военные круги готовили планы операции против Советского Союза на финском направлении и в Закавказье. Гитлер, играя на данных противоречиях, был готов использовать как Москву против Лондона, так и Лондон против Москвы.

Поздней осенью 1940 года во время визита Молотова в Берлин Гитлер активно склонял СССР к участию в военной компании против британских колоний. Глава МИД Третьего рейха Риббентроп предлагал Молотову: "Не стоит ли России искать естественный и настолько важный для неё выход к открытому морю также на юге... Не может ли быть найден для России выход к морю в направлении Персидского залива и Аравийского моря?

". Советский Союз ввязываться в военный союз с Гитлером против Лондона не собирался, хотя свой отказ подал весьма осторожно. В Москве понимали, что при случае немцы англичанам предложат дележ СССР. 17 июня 1941 года министр пропаганды Йозеф Геббельс записал в своем дневнике: "Поток слухов нарастает. Непосвященный уже ни за что в них не разберется.

Лондон ведет себя как будто у него уже не осталось никакой возможности договориться с Москвой. Это лишь тактика, с помощью которой хотят выяснить наши намерения". На следующий день Геббельс добавил: "От войны до мира - гигантская шкала, на которой каждый может выбрать то, что он хочет". Несмотря на то, что нападение Германии на СССР в этот момент было фактически предрешено, оставался еще вопрос о том, как именно оно будет выглядеть.

В июне 1941 года официальная позиция Берлина была такова: удар вермахта был превентивным, предотвращавшим готовившуюся сталинскую агрессию. Позже эту же версию адвокаты нацистских вождей будут продвигать и во время Нюрнбергского процесса





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