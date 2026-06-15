Точечный дефицит авто в России: спрос превыше предложения в массовом и премиальном сегментах

Российский автомобильный рынок сталкивается с временным дефицитом популярных моделей, включая Belgee, Evolute, Haval, Changan, Exeed, Lexus, Audi, Mercedes‑Benz, BMW и Mercedes‑Benz. Эксперты отмечают, что дефицит ограничен конкретными моделями и вариантами, а не полностью ограничивает рынок. Ожидание автомобилей в пределах месяца подтверждается, а логистические и производственные проблемы являются главными причинами дефицита.

Московская автомобильная индустрия переживает временный спад в доступности некоторых моделей как в массовом, так и в премиальном сегментах. По словам автоаналитика Николая Иванова, спрос на определённые авто превышает предложение, однако это не означает глобального дефицита рынка.

Ключевые сложности наблюдаются в сегменте популярной марки Belgee и электромобилей Evolute, где производство не успевает удовлетворить растущий интерес покупателей. Современные автомобильные рынки адаптируются к изменяющимся потребительским запросам, и поставки этих моделей страдают от недостатка ресурсов и протяжённого производственного цикла.

Юрий Блинов, эксперт отрасли, отметил, что наиболее уязвимыми остаются топовые комплектации Haval H3 и М6 на механической коробке передач, а также новый модельный ряд Changan UNI‑V. В то же время Exeed VX и RX также быстро клонятся к продажам, создавая кратковременные сложности в подборе нужного варианта. Аналитик Артем Зотов подчеркнул, что ожидание автомобиля в настоящее время фиксируется в пределах месяца, что короче, чем многолетние очереди, с которыми сталкивались в прошлом.

При этом он подтвердил, что не только Belgee X50 и X70 находятся в зоне дефицита, но и такие модели, как Geely Atlas, Jetour T2, а также ряд других востребованных модификаций. Ирина Франк добавила, что среди наиболее востребованных и труднодоступных авто в престижном сегменте находятся Lexus RX 300, Audi Q5 и Mercedes‑Benz GLE. В её оценке ситуация вызвана логистическими затруднениями и особенностями промышленного процесса, которые препятствуют быстрому пополнению рынка эти статусные модели.

Анна Уткина подтвердила нехватку европейских кроссоверов BMW X3, X1, X2 и Audi Q3, отмечая, что непрерывный высокий спрос и ограниченный выпуск продолжают осложнять поиск нужной конфигурации. Позицию рынка, а также его способность справляться с резкими колебаниями спроса и предложения, подробно проанализировал Андрей Коган, предоставив сравнение преимуществ китайских автомобилей на фоне глобальной конкуренции. Таким образом, российский автомобильный рынок в настоящее время испытывает точечный дефицит определённых моделей, но для большинства сегментов ситуация стабилизируется в течение месяца.

Эксперты подчеркивают, что хотя некоторые ликвидные модели продолжают продаваться быстрее, основные проблемы связаны с логистикой и производственными ограничениями, а не с общемировым спадом спроса. Динамика рынка, её источники и потенциальные решения остаются предметом дальнейшего наблюдения и анализа





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