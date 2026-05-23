Тото Вольфф о борьбе Расселла и Антонелли: "Настоящее кино, получил огромное удовольствие. Но так можно проиграть гонку"
📆5/23/2026 5:39 PM
Глава Toto Wolff, менеджер Mercedes, рассказал о борьбе Lewis Hamilton и Sergio Perez о первом месте на Гран-при Швейцарии. Он отметил, что в подобной борьбе можно проиграть гонку. Если бы битва продолжалась чуть дольше, Norris вполне мог победить. Команде важно делать выводы и говорить себе, как справляться с такими видениями в будущем.

Глава Toto Wolff о борьбе Russell и Antonioли: боевое кино, однако возможно проиграть гонку. Побеждать мог Norris. Подобные моменты являются ценными для команды, поскольку они позволяют сделать выводы и сообразить, как справиться с такими вещами в будущем.

Конечно, не хочется проигрывать гонки и допускать аварии между пилотами. Важно напомнить самому себе о наших целях. Эти слова не направлены против кого-то конкретного пилота, однако необходимы правила, и я бы предпочел, чтобы они были в спринте. Не хотим начинать пятый этап с заголовками в духе 'Звездные войны' или 'Напряжение нарастает' - это эмоции, молодой гонщик.

Джордж наверняка поступил бы так же. Посмотрим, как получится с этим справиться», Глава Andreas Keimi вкратце о Расселле: слишком рано было, показалось, что я совпал по отношению к другой машине, а затем меня выдавили с трассы

