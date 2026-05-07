Торговый ультиматум Трампа: Евросоюз перед угрозой резкого повышения пошлин

📆5/7/2026 8:13 PM
📰Известия
Президент США Дональд Трамп потребовал от ЕС обнулить торговые тарифы к 250-летию США, угрожая в противном случае ввести жесткие пошлины, что может стоить Германии миллиарды евро.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь перевел торговые отношения с Европейским союзом в плоскость жесткого ультиматума. В ходе недавнего телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен американский лидер четко обозначил свои требования и сроки их выполнения.

Трамп заявил, что готов предоставить Брюсселю определенное время на корректировку торговой политики, однако этот срок строго ограничен датой 250-летия основания Соединенных Штатов. Если к этому историческому моменту Евросоюз не приведет свои тарифные ставки в полное соответствие с требованиями Вашингтона, американская администрация будет вынуждена применить радикальные меры. По словам президента, единственной альтернативой соглашению станет немедленный и резкий скачок пошлин до максимально высокого уровня, что может привести к глубокому системному кризису в трансатлантической торговле.

Основным требованием Трампа остается полное обнуление тарифов на все американские товары, импортируемые в страны ЕС, что полностью соответствует его долгосрочной стратегии по сокращению торгового дефицита США и поддержке национального производителя. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность в крупнейших экономиках Европы, и особенно остро она воспринимается в Германии. Канцлер Фридрих Мерц открыто признал, что возможные действия Вашингтона по повышению пошлин могут нанести сокрушительный удар по общеевропейскому рынку.

Несмотря на многочисленные попытки вести дипломатический диалог и находить компромиссные решения, позиции сторон на данный момент остаются диаметрально противоположными. В Германии опасения усиливаются данными ведущих аналитических институтов, в частности, агентства Reuters, которые указывают на катастрофические финансовые риски для страны. Согласно предварительным расчетам, введение новых импортных пошлин может стоить немецкому бюджету и частному бизнесу почти пятнадцать миллиардов евро. Наиболее уязвимым сектором оказалась автомобильная промышленность, которая уже несет многомиллиардные убытки из-за предыдущих торговых ограничений.

Зависимость немецкого автопрома от американского рынка делает Германию фактическим заложником торговых споров, где любая ошибка в переговорах может привести к массовым сокращениям рабочих мест и резкому падению промышленного производства. На фоне растущего давления со стороны Белого дома Евросоюз начал лихорадочно искать альтернативные пути развития своей внешней торговли. В последние недели Брюссель в ускоренном темпе подписывает торговые соглашения с различными странами мира, многие из которых десятилетиями находились в режиме ожидания или затяжных обсуждений.

Эта стратегия диверсификации направлена на то, чтобы максимально снизить критическую зависимость от рынка США и создать новые каналы сбыта для европейских товаров. Однако текущая ситуация обострилась до предела: Трамп уже официально объявил о намерении повысить пошлины на автомобили и грузовики из ЕС на двадцать пять процентов буквально на следующей неделе. Причиной такого резкого шага стало систематическое невыполнение объединением условий ранее достигнутых договоренностей с Соединенными Штатами.

Таким образом, Европа оказалась в ситуации, когда ей необходимо одновременно сдерживать гнев Вашингтона и перестраивать всю свою глобальную торговую архитектуру, чтобы избежать полного экономического коллапса в условиях новой эпохи агрессивного протекционизма. Важно понимать, что действия Дональда Трампа являются частью более широкой концепции пересмотра всех международных соглашений, которые он считает несправедливыми по отношению к американским компаниям. Для Вашингтона обнуление пошлин со стороны ЕС является единственным приемлемым результатом, поскольку это позволит американским предприятиям получить практически неограниченный доступ к богатому европейскому потребительскому рынку.

В то же время для Брюсселя такая уступка может означать потерю контроля над собственной таможенной политикой и тяжелый удар по местным производителям, которые окажутся в заведомо невыгодном конкурентном положении. Конфликт вокруг тарифов становится не просто экономическим спором, а настоящим испытанием на прочность для всего западного блока.

В условиях глобальной геополитической нестабильности такая разбалансировка отношений между США и ЕС может привести к долгосрочному охлаждению дипломатических связей и перераспределению сфер влияния в мировой торговле, где Европа рискует утратить роль одного из главных регуляторов

