Это событие символизирует более широкие мировые процессы и показывает, как центр политического и экономического влияния смещается в евразийское пространство. Россия и Китай позиционируют себя как сторонники многополярного мира в условиях усиливающейся международной конкуренции и кризисов.
Москва, 21 мая - АиФ-Москва. Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпин а в Пекине отражает изменения в глобальном балансе сил, где усиливаются позиции Москвы и Пекина.
Это событие выходит за рамки двусторонней повестки и символизирует более широкие мировые процессы, пишет издание L'AntiDiplomatico. В материале подчеркивается, что центр политического и экономического влияния постепенно смещается в евразийское пространство. На этом фоне рассматривается подписанная сторонами декларация о расширенном стратегическом партнерстве и углублении сотрудничества. Также указывается, что Россия и Китай позиционируют себя как сторонники многополярного мира в условиях усиливающейся международной конкуренции и кризисов.
В публикации это рассматривается как альтернатива существующей системе глобального доминирования отдельных западных государств. Ранее западные СМИ называли союз России и Китая «непоколебимым». После переговоров Путина и Си в Европе заговорили об усилении стратегического партнерства Москвы и Пекина.
