Торжество пенальти и VAR: «Атлетико» и «Арсенал» разошлись миром в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

В напряженном противостоянии «Атлетико» и «Арсенал» не смогли определить победителя в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Обе команды продемонстрировали упорную борьбу, обменялись пенальти и создали несколько опасных моментов. В конце первого тайма «Арсенал» заработал пенальти, который реализовал Виктор Дьёкереш. Во втором тайме «Атлетико» восстановил равновесие, но в концовке матча арбитр отменил решение о пенальти после просмотра VAR. Матч закончился вничью, и интрига сохранилась до ответного поединка.

Торжество пенальти и VAR : « Атлетико » и « Арсенал » разошлись миром в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. В напряженном противостоянии, состоявшемся 30 апреля 2026 года, обе команды продемонстрировали упорную борьбу, но в итоге не смогли определить победителя.

В первом тайме команды обменялись несколькими опасными моментами, но счет был открыт лишь на последних минутах. Виктор Дьёкереш заработал пенальти за фол Давида Ганцко и успешно его реализовал. Во втором тайме «Атлетико» быстро отыгрался — на 56-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Арсенала» за попадание мяча в руку Бена Уайта. В концовке матча арбитр снова указал на точку в штрафной хозяев, но после просмотра VAR решение было отменено.

Противостояние «Атлетико» и «Арсенала» можно сравнить с битвой двух раненых хищников. Обе команды в этом сезоне переживали сложные периоды.

«Атлетико» потерпел семь поражений в девяти последних матчах, включая неудачные выступления в Примере, где команда уступила даже аутсайдерам — «Севилье» и «Эльче». Кроме того, в финале Кубка Испании мадридцы сенсационно проиграли. Оборона, которая обычно была надежной, пропустила 19 голов за этот период. У «Арсенала» тоже были проблемы — команда вылетела из Кубка Англии и уступила лидерство в АПЛ «Манчестер Сити».

Таким образом, Лига чемпионов оставалась последним шансом спасти сезон. В матче на «Сивитас Метрополитано» обе команды подходили с кадровыми проблемами. У «Арсенала» отсутствовали Микель Мерино, Риккардо Калафьори, Эберечи Эзе, Кай Хаверц и Юрриен Тимбер. В атаке вышли Габриэл Мартинелли, Виктор Дьёкереш и Нони Мадуэке.

У «Атлетико» не было Пабло Барриоса и Хосе Марию Хименеса, но вернулись Адемола Лукман и Давид Ганцко. В первом тайме инициатива принадлежала «Арсеналу», который контролировал мяч и пытался растянуть оборону соперника.

«Атлетико» перестраивался на схему с тремя центральными защитниками, и назад опускались все, кроме Хулиана Альвареса. Первый опасный момент создал «Арсенал» — Мадуэке прорвался к лицевой и выполнил подачу на дальнюю штангу, но Мартинелли не дотянулся до мяча.

«Атлетико» тоже имел шанс — Альварес ударил правой ногой в дальний угол, но Давид Райя спас команду. В конце первого тайма «Арсенал» заработал пенальти — Ганцко допустил фол на Дьёкереше, и швед успешно реализовал одиннадцатиметровый. Во втором тайме «Атлетико» восстановил равновесие — судья назначил пенальти за игру рукой Бена Уайта. В концовке матча арбитр снова указал на точку, но после просмотра VAR решение было отменено. Матч закончился вничью, и интрига сохранилась до ответного поединка

