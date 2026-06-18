Джастин Гейджи, Илия Топурия, Алекс Перейра и Айманн Захаби отстранены от участия в боях на срок до 180 дней по медицинским показаниям.

Топурия , Гейджи и Перейра отстранены на срок до 180 дней по медицинским показаниям. Появился список медицинских отстранений после турнира. Джастин Гейджи должен был пройти обязательный отдых в течение 45 дней, но потенциально может быть отстранен на 180 дней или до получения результатов МРТ правой кисти и левого колена.

Илия Топурия также должен был пройти обязательный отдых в течение 60 дней из-за поражения техническим нокаутом, но потенциально может быть отстранен на 180 дней или до получения разрешения от челюстно-лицевого хирурга. Алекс Перейра должен был пройти обязательный отдых в течение 45 дней из-за поражения техническим нокаутом, но потенциально может быть отстранен на 180 дней или до получения результатов КТ челюстно-лицевой области.

Айманн Захаби также должен был пройти обязательный отдых в течение 45 дней из-за поражения техническим нокаутом, но потенциально может быть отстранен на 180 дней или до получения результатов КТ челюстно-лицевой области. Стив Гарсия должен был пройти обязательный отдых в течение 60 дней из-за поражения нокаутом, но потенциально может быть отстранен на 180 дней или до получения результатов рентгена левой руки. Всі ці бойці були відсторонені від участі в поєдинках протягом певного періоду часу.

Вони повинні були пройти обов'язковий період відновлення після отримання травм під час поєдинків





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Топурия Гейджи Перейра Отстранение Медицинские Показания

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