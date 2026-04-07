Топурия ставит условия: бой только с теми, кто вызывает хайп, Махачев отвечает, Чимаев грозит, Бивол использует ИИ

Обзор последних новостей из мира единоборств: Топурия выбирает соперников, Махачев комментирует, Чимаев делает громкие заявления, Бивол делится опытом использования ИИ в подготовке, а Чисора задумывается о завершении карьеры.

Илия Топурия , восходящая звезда смешанных единоборств, выразил свои условия для принятия будущих поединков, обозначив, что готов драться только с теми соперниками, которые вызывают у него мотивацию и общественный резонанс. В интервью Топурия заявил, что не намерен проводить бои ради галочки, и готов отказаться от встреч с бойцами, которые не имеют для него значения.

Однако, если потенциальный соперник способен создать ажиотаж вокруг поединка и вдохновить его на новые свершения, Топурия готов выйти в клетку. Это заявление прозвучало на фоне слухов о его несостоявшемся бое с Исламом Махачевым, который должен был состояться в рамках турнира UFC Freedom. Топурия поделился, что узнал о срыве поединка за несколько часов до официального объявления, что стало для него неожиданностью. Его слова показывают его стратегический подход к карьере, где приоритет отдается не только спортивным достижениям, но и поддержанию интереса к своей персоне среди фанатов и медиа.\В параллель к этому, сам Ислам Махачев, комментируя ситуацию, заявил, что устал слушать слухи и объяснения Топурии. По словам Махачева, он принял предложение о бое, который был запланирован, но в конечном итоге поединок не состоялся из-за запрошенного Топурией гонорара, который, по информации Махачева, оказался непомерным для UFC. В ответ на это заявление, Топурия пока не дал развернутых комментариев, но в своих прошлых интервью подчеркивал важность достойной оплаты за его труд и готовность рисковать в клетке. Параллельно с этим, Хамзат Чимаев, известный своей жесткой манерой поведения, сделал несколько заявлений о том, что намерен реагировать на любые негативные высказывания в свой адрес в десятикратном размере. Чимаев также отметил, что в случае физической агрессии в свою сторону, он готов отвечать тем же, умножая силу ответного удара.\Кроме того, в мире бокса, Дмитрий Бивол поделился своим опытом использования искусственного интеллекта (ИИ) в подготовке к бою. По его словам, перед первым поединком с Артуром Бетербиевым, специалисты из компании Boxraw провели анализ его и соперника, используя программу на основе ИИ. Результаты анализа включали в себя конкретные советы, которые, по словам Бивола, полностью совпали с реальной ситуацией на ринге. Также, Евлоев, один из перспективных бойцов, заявил о начале подготовки к бою с Александром Волкановски, выразив уверенность в том, что именно он будет следующим претендентом на титул. В то же время, Дерек Чисора не исключил, что его недавний бой с Деонтеем Уайлдером мог стать последним в его карьере, признавшись в усталости от профессионального спорта. Эти новости демонстрируют широкий спектр событий в мире единоборств, от планирования будущих боев до использования инновационных технологий и размышлений о завершении карьеры





