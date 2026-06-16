Топливный кризис в России: ограничения на АЗС и системные проблемы нефтепереработки

Введение лимитов на отпуск топлива компанией Татнефть в нескольких регионах России происходит на фоне масштабных сбоев в нефтепереработке из-за ударов по НПЗ. Анализ ситуации, включая последствия атаки на НПЗ Танеко и общее сокращение перерабатывающих мощностей.

Компания Татнефть , один из ключевых российских нефтегазовых холдингов, с 14 июня ввела ограничения на отпуск топлива на своих автозаправочных станциях в ряде регионов России. Согласно информации, опубликованной газетой Коммерсантъ со ссылкой на горячую линию компании, для легковых автомобилей установлен лимит в 20 литров бензина или 40 литров дизельного топлива за одну заправку, для грузового транспорта лимит составляет 200 литров.

Расчеты на АЗС принимаются исключительно наличными. Ограничения затронули такие регионы, как Удмуртия, Москва, Санкт-Петербург, а также Оренбургская, Нижегородская, Воронежская, Самарская и другие области. В Самарской области, как отмечалось, лимиты были временно введены на 19 заправках одной из местных сетей, власти региона пообещали устранить дефицит топлива в течение двух дней. Оператор Татнефти не стал уточнять причины и сроки действия этих ограничений.

Компания управляет примерно двумя тысячами АЗС в пяти странах, из которых около 800 расположены в России, и является одной из крупнейших вертикально интегрированных структур в российской нефтегазовой отрасли. Эти события происходят на фоне системных PROBLEM в российской нефтепереработке, вызванных ударами украинских беспилотников по важным объектам. 12 июня был атакован нефтеперерабатывающий завод Танеко в Нижнекамске, крупнейший в структуре Татнефти. В результате атаки и последовавших пожаров были остановлены обе установки первичной переработки общей мощностью 43 000 тонн в сутки.

По итогам 2024 года завод переработал 17 миллионов тонн нефти, выпустив 2,7 миллиона тонн автобензина, 8,5 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн нефтяного кокса. Полная остановка такого значимого предприятия напрямую влияет на российский топливный баланс, уменьшая объемы производства. Согласно оценкам аналитиков Energy Intelligence, к концу первой недели июня суточные объемы переработки в России упали ниже 4 миллионов баррелей, что стало минимальным показателем за последние 21 год.

В настоящее время простаивает порядка трети всех мощностей российских НПЗ, что составляет около 2,14 миллиона баррелей в сутки. Издание 7х7 по состоянию на 10 июня насчитало не менее 25 регионов, столкнувшихся с нехваткой топлива и перебоями в поставках. Комбинация повреждений ключевых НПЗ, сезонного роста спроса на бензин и дизель и сложностей с логистикой создает серьезные риски острых топливных кризисов в различных частях страны.

Недавние удары по объектам в Туапсе также подчеркивают уязвимость инфраструктуры, несмотря на заявления властей об отсутствии серьезных угроз





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