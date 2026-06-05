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Тополиный пух: реальная угроза для жизни собак

Здоровье Животных News

Тополиный пух: реальная угроза для жизни собак
Тополиный ПухАллергияСобаки
📆6/5/2026 11:57 AM
📰lifenews_ru
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Ветеринарный врач Михаил Шеляков объясняет, почему тополиный пух может вызвать удушье и отёк у собак, и как минимизировать риск. Кроме того, он подчёркивает, что пух может маскировать острые предметы или отраву, и что особую осторожность нужно проявлять владельцам брахиоцефальных пород.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Тополиный пух может собирать на себе значительное количество бактерий, плесени, других аллергенов, городских загрязнений, в том числе следов углеводородов и испражнений.

Это может привести к кашлю, удушью, отёку, а в тяжёлых случаях даже к смертельным исходам. Ветеринарный врач Михаил Шеляков поясняет, что пух сам по себе является спорным аллергеном, но он работает как магнит для уличной грязи, выхлопов, плесени и даже ядов. Кроме того, пух может маскировать острые предметы или отраву, и собака просто не заметит опасности. Конъюнктивиты и кожные реакции можно минимизировать гигиеной после прогулок, но лёгкие и гортань так не промоешь.

Особую осторожность нужно проявлять владельцам брахиоцефальных пород, у которых изначально затруднено дыхание, а жара и разрежённый воздух только усугубляют ситуацию. Лето без соплей и слёз: В России создали уникальную вакцину от аллергии на березу, сообщила аллерголог Юлия Харина. По её словам, пух не является аллергеном, но переносит пыльцу и загрязнения, а у курильщиков слизистая более уязвима

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Тополиный Пух Аллергия Собаки Ветеринарная Помощь Предотвращение

 

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