Департамент образования Томской области объяснил запрет иностранных надписей на одежде школьников необходимостью защитить детей от радикальных и деструктивных идей. Ведомство подчеркнуло, что меры направлены на профилактику экстремизма, а не против иностранных языков.

Департамент образования Томской области выпустил разъяснение по поводу запрета на одежду с иностранными надписями в школах региона. Ведомство подчеркнуло, что такие меры направлены на защиту детей от возможного воздействия радикальных и деструктивных идей, которые могут быть замаскированы под безобидные модные фразы или символы.

В официальном ответе на запрос издания vtomske чиновники отметили, что сегодня на неокрепшие умы детей и подростков оказывается серьезное информационное давление. Под видом моды, шутки или безобидной фразы ребенку могут транслироваться чуждые и опасные смыслы. Поддавшись такому влиянию, он сам того не осознавая может надеть вещь с экстремистским принтом или деструктивным лозунгом. Самое тревожное здесь то, что чаще всего это происходит не по злому умыслу, а по незнанию.

Ребенок может не знать иностранного языка, не понимать скрытого подтекста, не распознать двусмысленную фразу или символику. Родители, приобретая яркую вещь на маркетплейсе или в магазине, также не всегда имеют возможность точно проверить перевод и истинный смысл нанесенной надписи. Из-за такой, на первый взгляд, нелепой случайности ребенок может оказаться в ситуации, последствия которой способны серьезно повлиять на его судьбу. Департамент образования, безусловно, не мог остаться в стороне.

В рамках системной работы по профилактике распространения рисков радикализации среди детей и молодежи был выработан комплекс мер, направленных на привлечение внимания образовательных организаций, родителей и общественности к этим скрытым угрозам. При этом в департаменте не ответили на вопрос издания о том, являются ли указанные в распоряжениях школ меры обязательными или нет (сейчас они уже удалены с сайтов). Кроме того, ведомство не стало предоставлять перечень учебных заведений, где локально уже ввели подобные запреты.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что чиновники не против иностранных языков, а против радикализма, экстремизма и деструктивных смыслов. Ранее, 20 мая, стало известно, что в школе №1 в городе Кедровый и Губернаторском Светленском лицее школьникам запретили носить одежду с иностранными словами - такую поправку внесли в правила внутреннего распорядка. В уже удаленных с сайтов приказов было сказано, что мера нужна в целях противодействия пропаганде противоправного поведения, радикализации, асоциальных идей.

Таким образом, запрет на иностранные надписи в школах Томской области вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, власти объясняют это заботой о безопасности детей и предотвращением распространения экстремизма. С другой стороны, критики указывают на недостаточную прозрачность решений и отсутствие четкого перечня запрещенных элементов. Важно отметить, что подобные меры могут быть восприняты как ограничение свободы самовыражения, особенно если они не подкреплены разъяснительной работой и вовлечением родителей.

В целом, инициатива томского департамента образования отражает общемировую тенденцию к усилению контроля над информационной средой, особенно в образовательных учреждениях. Однако для эффективной защиты детей необходимо не просто запрещать, но и обучать их критически воспринимать информацию, знать иностранные языки и понимать культурный контекст. Только так можно достичь цели ограждения молодежи от деструктивных влияний без ущерба для их развития





