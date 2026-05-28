Товарищеский матч: Египет обыграл сборную России со счетом 1:0
📆5/28/2026 8:34 PM
Встреча между сборными Египта и России завершилась победой хозяев поля. В следующем товарищеском матче сборная России сыграет с командой Буркина-Фасо, а затем проведет игру против сборной Тринидада и Тобаго.

В четверг в Каире состоялась товарищеская встреча между сборными Египта и России, завершившаяся победой хозяев поля со счетом 1:0. Решающий гол был забит Мостафой Абдельрауфом на 65-й минуте.

В следующем товарищеском матче, который состоится 5 июня на стадионе в Волгограде, сборная России сыграет с командой Буркина-Фасо. 9 июня команда Валерия Карпина проведет товарищескую игру против сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде. После поражения от команды Египта футболисты сборной России были награждены серебряными медалями. Валерий Карпин прокомментировал игру, отметив, что первые 15 минут не впечатлили, а затем игра была равной

