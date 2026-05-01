Товары под контролем: в России стартовала система маркировки «Честный знак»

МаркировкаЧестный ЗнакКонтрафакт
📆5/1/2026 7:15 AM
📰lifenews_ru
В России внедрена обязательная маркировка товаров специальными кодами для борьбы с контрафактом и поддержки легального бизнеса. Покупатели смогут проверять подлинность продукции через приложение «Честный знак».

В России вступили в силу новые правила маркировки товаров, направленные на борьбу с контрафакт ной продукцией и поддержку добросовестных производителей. Теперь все производители и продавцы обязаны наносить на свою продукцию специальные коды, которые позволяют отслеживать путь товара от производителя до конечного потребителя.

Покупатели, в свою очередь, смогут легко проверить легальность приобретенного товара с помощью мобильного приложения «Честный знак». Эта система призвана создать прозрачную систему торговли, где каждый участник рынка будет нести ответственность за качество и происхождение продукции. Основная цель внедрения маркировки – вытеснение с рынка недобросовестных игроков, которые занимаются производством и продажей контрафакта. Контрафактная продукция не только наносит ущерб экономике страны, но и представляет угрозу для здоровья и безопасности потребителей.

Благодаря новой системе маркировки, потребители смогут быть уверены в подлинности приобретаемых товаров, а производители, работающие в рамках закона, получат возможность увеличить свои продажи и укрепить свои позиции на рынке. Компании, которые ранее работали в тени, будут вынуждены либо легализоваться и соответствовать новым требованиям, либо прекратить свою деятельность. Уже сейчас в системе «Честный знак» зарегистрировано 19 тысяч компаний, что свидетельствует о готовности бизнеса к переходу на новую систему.

Компания «Сила», одна из первых зарегистрировавшихся, отмечает, что маркировка значительно упростит процесс отчетности перед Министерством промышленности и торговли, а также ускорит выпуск новой продукции. Это позволит компании более эффективно управлять своими ресурсами и быстрее реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Ожидается, что внедрение маркировки окажет существенное влияние на экономику страны. По оценкам экспертов, нелегальный оборот продукции снизится на 15–20%, что приведет к увеличению доходов российских компаний.

Ольга Кожуховская, глава Консорциума печатных плат, выразила уверенность в том, что новая мера позволит вытеснить с рынка недобросовестных конкурентов и создать более благоприятные условия для развития легального бизнеса. По подсчетам аналитиков, за шесть лет легальный бизнес может получить дополнительно более 50 миллиардов рублей, которые ранее уходили в тень. Бюджет государства также пополнится на значительную сумму – около 20 миллиардов рублей за тот же период. Это позволит увеличить финансирование социальных программ и улучшить качество жизни граждан.

В целом, внедрение маркировки является важным шагом на пути к созданию более прозрачной и эффективной экономики, где каждый участник рынка будет работать в рамках закона и нести ответственность за свою деятельность. Параллельно с этим, в России начались продолжительные майские праздники. Граждане страны отдыхают с 1 по 3 мая включительно, наслаждаясь весенней погодой и возможностью провести время с семьей и друзьями. Следующие трехдневные выходные ожидаются с 9 по 11 мая, в честь Дня Победы.

Эти праздничные дни – отличная возможность для путешествий, культурных мероприятий и просто отдыха от повседневной рутины.

Маркировка Честный Знак Контрафакт Легальный Бизнес Минпромторг Выходные 1 Мая 9 Мая Экономика России

 

