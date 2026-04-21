Тим Кук покидает пост CEO Apple: Джон Тернус возглавит компанию в сентябре 2026 года

Корпорация Apple объявила о смене руководства: Тим Кук переходит на пост председателя совета директоров, а Джон Тернус займет кресло генерального директора. Перестановки происходят на фоне лидерства компании на мировом рынке смартфонов.

Технологический гигант Apple официально объявил о предстоящих масштабных перестановках в высшем руководстве, которые ознаменуют начало новой эпохи для компании. Согласно опубликованному 20 апреля пресс-релизу, действующий генеральный директор Тим Кук , занимавший этот пост на протяжении многих лет, готовится сложить свои полномочия. В рамках стратегии преемственности Кук перейдет на позицию исполнительного председателя совета директоров.

Его место на посту CEO с 1 сентября 2026 года займет Джон Тернус, который в настоящее время является старшим вице-президентом по аппаратной инженерии. Это решение было принято советом директоров единогласно и стало итогом длительного процесса планирования, направленного на обеспечение стабильности и непрерывности инновационного процесса внутри корпорации. Джон Тернус за время своей работы в Apple зарекомендовал себя как ключевая фигура, отвечающая за аппаратную составляющую легендарных продуктов компании, включая линейки iPhone, iPad и компьютеры Mac. Эксперты отмечают, что его назначение является логичным шагом, так как Тернус глубоко вовлечен в инженерную культуру Apple. Тим Кук, в свою очередь, выразил полную поддержку своему преемнику, подчеркнув, что смена руководства проходит в период, когда компания достигла выдающихся финансовых и операционных результатов. Ожидается, что на новой должности Кук продолжит курировать стратегическое развитие и взаимодействие с ключевыми партнерами, выступая в роли ментора для обновленного управленческого состава. Подобные кадровые изменения происходят на фоне исторического успеха компании на мировом рынке. Согласно данным агентства Reuters, опубликованным 10 апреля, Apple официально заняла лидерскую позицию по объему поставок смартфонов в первом квартале 2026 года. С показателем доли рынка в 21 процент компания впервые возглавила рейтинг в первом квартале, потеснив давних конкурентов. Южнокорейский производитель Samsung занял вторую строчку с результатом в 20 процентов, в то время как китайский техногигант Xiaomi удержал третье место, обеспечив 13 процентов мировых поставок. Эти показатели подчеркивают устойчивость бизнеса Apple даже в условиях глобальной экономической нестабильности. Тем не менее, для российских пользователей ситуация остается сложной: продолжающиеся ограничения в работе экосистемы Apple в РФ создают определенные барьеры для комфортного взаимодействия с сервисами компании, что заставляет потребителей искать альтернативные пути доступа к привычным функциям и цифровым продуктам. Несмотря на внешние вызовы, переход власти к Джону Тернусу рассматривается аналитиками как сигнал к продолжению курса на технологическое доминирование и развитие новых аппаратных решений в ближайшем десятилетии





