Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Тигран Арменакян признан виновным в оправдании терроризма и призывах к экстремизму

Criminal News

Тигран Арменакян признан виновным в оправдании терроризма и призывах к экстремизму
Тигран АрменакянОправдание ТерроризмаПризывы К Экстремизму
📆6/2/2026 1:15 PM
📰tvrain
49 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 72% · Publisher: 59%

По версии следствия, житель Волгограда Тигран Арменакян, находясь дома, оставлял комментарии в мессенджере, в которых экспертиза нашла поддержку РДК и «Легиона „Свобода России“». Кроме того, мужчина написал два комментария с призывом к насильственным действиям в отношении русских и азербайджанцев. Вчера Южный окружной военный суд признал Арменакяна виновным и назначил ему пять лет в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, весной 2023-го и зимой 2024 года житель Волгограда Тигран Арменакян , находясь дома, в одном из открытых каналов неназванного мессенджер а оставлял комментарии , в которых экспертиза нашла поддержку РДК и «Легиона „Свобода России“» .

Кроме того, в сентябре 2023 года мужчина, как считает следствие, написал два комментария с призывом к совершению насильственных действий в отношении русских и азербайджанцев. Вчера Южный окружной военный суд признал Арменакяна виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), а также в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и назначил ему пять лет в исправительной колонии общего режима.

"Осторожно, новости" пишут, что речь может идти о комментарии, который Арменакян оставил в телеграм-канале главы РДК Дениса Капустина: "Я как армянин говорю! Я поддерживаю РДК, ЛСР и ВСУ... Не нужно на кремлевских передачах, где показали армян... плохо относиться к нам!

". Кроме того, пишет издание, в приговоре упоминается следующий комментарий от 1 января в канале Капустина: "Всех с Новым годом! Слава Украине! Слава РДК!

Слава Армении!

". "Если вы хотите и дальше, чтобы из страны уезжали все, кто боится ваших законов, — то вы на правильном пути"

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

tvrain /  🏆 15. in RU

Тигран Арменакян Оправдание Терроризма Призывы К Экстремизму Мессенджер Комментарии Поддержка РДК «Легиона „Свобода России“» Насилие Русские Азербайджанцы Южный Окружной Военный Суд Наказание Исправительная Колония Общего Режима

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-02 16:15:53