Тигран Арменакян признан виновным в оправдании терроризма и призывах к экстремизму

По версии следствия, житель Волгограда Тигран Арменакян, находясь дома, оставлял комментарии в мессенджере, в которых экспертиза нашла поддержку РДК и «Легиона „Свобода России“». Кроме того, мужчина написал два комментария с призывом к насильственным действиям в отношении русских и азербайджанцев. Вчера Южный окружной военный суд признал Арменакяна виновным и назначил ему пять лет в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, весной 2023-го и зимой 2024 года житель Волгограда Тигран Арменакян , находясь дома, в одном из открытых каналов неназванного мессенджер а оставлял комментарии , в которых экспертиза нашла поддержку РДК и «Легиона „Свобода России“» .

Кроме того, в сентябре 2023 года мужчина, как считает следствие, написал два комментария с призывом к совершению насильственных действий в отношении русских и азербайджанцев. Вчера Южный окружной военный суд признал Арменакяна виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), а также в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) и назначил ему пять лет в исправительной колонии общего режима.

"Осторожно, новости" пишут, что речь может идти о комментарии, который Арменакян оставил в телеграм-канале главы РДК Дениса Капустина: "Я как армянин говорю! Я поддерживаю РДК, ЛСР и ВСУ... Не нужно на кремлевских передачах, где показали армян... плохо относиться к нам!

". Кроме того, пишет издание, в приговоре упоминается следующий комментарий от 1 января в канале Капустина: "Всех с Новым годом! Слава Украине! Слава РДК!

Слава Армении!

". "Если вы хотите и дальше, чтобы из страны уезжали все, кто боится ваших законов, — то вы на правильном пути"





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