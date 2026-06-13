В статье рассказывается о том, как данные из Pokemon Go помогают обучать дроны, почему кошка Карла Лагерфельда не может унаследовать миллионы, как ученые использовали древние дрожжи для выпечки хлеба и планируют варить пиво, а также о новых ограничениях Google и перерывах в слежке Meta.
На этой неделе в медиапространстве появилось несколько удивительных историй, объединённых темой неожиданных последствий технологических и правовых изменений. Во-первых, международная компания Niantic, создатели популярной игры Pokemon Go , предоставила около тридцати миллиардов сканов, собранных игроками, американским фирмам, работающим в сфере искусственного интеллекта.
По подтверждённым данным, компании Valor, Coco Robotics и другие использовали эти данные для обучения беспилотных дронов, позволяя им определять своё местоположение без помощи GPS, опираясь лишь на визуальные образы с видеокамер. Такая технология обещает сократить расходы на эксплуатацию дронов, а, согласно расчётам экспертов, экономия может достигать целого года за один четырёхлетний мандат депутата.
В то же время в Венгрии депутаты согласились на серьёзное сокращение своих доходов: базовая заработная плата будет снижена на 40 % до 1,3 млн флоринтов (примерно 4200 долларов), отменятся выплаты за пользование мобильной связью, а возмещение расходов на аренду офисов, жилья и персонал будет уменьшено. Предложение также коснулось мэров, однако часть местных лидеров уже выразила протест против такого резкого уменьшения доходов
Pokemon Go Наследственное Право Дроны Без GPS Экономия Государственного Бюджета Искусственный Интеллект
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