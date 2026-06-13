В статье рассказывается о том, как данные из Pokemon Go помогают обучать дроны, почему кошка Карла Лагерфельда не может унаследовать миллионы, как ученые использовали древние дрожжи для выпечки хлеба и планируют варить пиво, а также о новых ограничениях Google и перерывах в слежке Meta.

На этой неделе в медиапространстве появилось несколько удивительных историй, объединённых темой неожиданных последствий технологических и правовых изменений. Во-первых, международная компания Niantic, создатели популярной игры Pokemon Go , предоставила около тридцати миллиардов сканов, собранных игроками, американским фирмам, работающим в сфере искусственного интеллекта.

По подтверждённым данным, компании Valor, Coco Robotics и другие использовали эти данные для обучения беспилотных дронов, позволяя им определять своё местоположение без помощи GPS, опираясь лишь на визуальные образы с видеокамер. Такая технология обещает сократить расходы на эксплуатацию дронов, а, согласно расчётам экспертов, экономия может достигать целого года за один четырёхлетний мандат депутата.

В то же время в Венгрии депутаты согласились на серьёзное сокращение своих доходов: базовая заработная плата будет снижена на 40 % до 1,3 млн флоринтов (примерно 4200 долларов), отменятся выплаты за пользование мобильной связью, а возмещение расходов на аренду офисов, жилья и персонал будет уменьшено. Предложение также коснулось мэров, однако часть местных лидеров уже выразила протест против такого резкого уменьшения доходов





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pokemon Go Наследственное Право Дроны Без GPS Экономия Государственного Бюджета Искусственный Интеллект

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В поиске Google появилась пасхалка для фанатов Pokemon9to5Google: в поиск Google добавили Pokedex для фанатов Pokemon

Read more »

ИИ, я выбираю тебя: почему разработчик Pokemon Go отказался от мобильных игрВ течение нескольких лет популярная мобильная AR-игра Pokemon Gо продолжала приносить Niantic доход в размере сотни миллионов долларов в год, однако гендиректор Джон Ханке принял неожиданное для всех решение, объявив о продаже игрового подразделения

Read more »

Рестораны McDonald's оказались завалены купленной и нетронутой едой из-за акции с покемонамиCNN: McDonald's экстренно прекратил акцию с карточками Pokemon из-за фанатов

Read more »

Компания Pokemon оказалась недовольна сравнением нелегальных мигрантов в США с покемонамиПравительство США незаконно использовало бренд Pokemon в клипе про мигрантов

Read more »

NL Times: данные из игры Pokemon GO могут использоваться в военных БПЛААмериканская компания Niantic Spatial bcgjkmpetn данные из игры Pokemon GO при производстве БПЛА.

Read more »

Сканы игроков Pokemon Go послужили для навигации военных дроновКомпания Niantic Spatial получила доступ к сканам местности, которые создали сотни миллионов игроков Pokemon GO. Эти данные вероятно послужили основой для высокоточной навигационной системы, применяемой в военных дронах, сообщает NL Times.

Read more »