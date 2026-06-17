Теракт в Брянской области: беспилотник ударил по автобусу с детской футбольной командой из Беларуси

В результате удара украинского БПЛА по автобусу в Брянской области погибла супруга тренера, шестеро подростков получили тяжелые ранения, тренер в критическом состоянии. Пассажиров эвакуировали, пострадавшие находятся в больницах, следствие рассматривает версию о спланированной атаке и изучает причины выбора опасного маршрута.

Ночью в Брянской области Украиной был атакован гражданский автобус с детской футбольной командной и сопровождением из Беларуси, что привело к гибели человека и тяжелым ранениям нескольких подростков.

После нападения пострадавшие были размещены в пункте временного размещения в Почепе, а затем переведены в Гомельскую область. Инцидент произошел, когда два арендованных автобуса с 88 пассажирами, в том числе 44 детьми, следовали из Речицы в Гомель, затем в Брянск, а далее в Геленджик для сборов и отдыха. Удар украинского беспилотника пришелся по второму автобусу, где находились футболисты. По данным следствия, цель была в переднее правое колесо, чтобы опрокинуть транспорт, но попадание пришлось выше, что предотвратило worst-case scenario.

Погибла супруга тренера команды, сам тренер находится в тяжелом состоянии. Шестеро подростков получили тяжелые ранения, их доставили в больницу Брянска. После операции врачи оценивают состояние пострадавших как стабильно-положительное. На место были немедленно направлены три специализированные медицинские бригады из Беларуси, а из Москвы запланирована отправка узкопрофильных экспертов по баротравмам и хирургов.

Следственные комитеты Беларуси и России возбудили уголовные дела по факту террористического акта. Одним из ключевых вопросов следствия становится выбор маршрута: оптимально короткий путь через Брянск, который мог быть выбран для экономии времени и топлива, хотя ранее многие группы использовали более безопасные альтернативы. Отмечается, что на данной трассе ранее уже фиксировались инциденты, но без столь тяжелых последствий, что указывает на вероятную планомерность акции.

После удара все незатронутые дети и взрослые были временно размещены в школьном лагере в Почепе, а затем решено было вернуть здоровых белорусов в Речицу. Белорусские власти заявили о пересмотре и ужесточении правил организации детских поездок, включая возможные ограничения маршрутов. Инцидент вызвал широкий публичный резонанс и подчеркнул риски перемещений через приграничные зоны





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