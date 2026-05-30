Тель‑Авив: тысячи протестуют против курса Нетаньиу, требуют досрочных выборов и расследования ХАМАС‑атаки

Тель‑Авив: тысячи протестуют против курса Нетаньиу, требуют досрочных выборов и расследования ХАМАС‑атаки
📆5/30/2026 7:28 PM
Большой митинг в Тель‑Авиве собрал более 2000 человек, требующих досрочного голосования, освобождения палестинских подростков и создания комиссии по провалу в предотвращении ХАМАС‑атаки.

В субботу в Тель-Авиве разразилась масштабная антиправительственная акция, собравшая несколько тысяч участников. Мероприятие прошло на Театральной площади, где традиционно собираются представители левого политического спектра, критически настроенные к политике премьера Биньямина Нетаньиу.

Сотни демонстрантов вышли на улицы города, пройдя маршем по главным артериям, и выразили требование досрочного проведения парламентских выборов. Протестующие держали плакаты с призывами к миру в регионе, защите демократических свобод и противодействию политике расширения еврейских поселений на занятых палестинских территориях. Особое внимание в митинге уделялось вопросу возможной аннексии Западного берега реки Иордан, которую участники назвали угрозой стабильности и правосудия

