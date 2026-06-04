Тело пропавшей без вести Мелиссы Касиас обнаружено в Нью-Мексико

Тело 54-летней Мелиссы Касиас, ранее числившейся пропавшей без вести, обнаружено в отдаленной местности штата Нью-Мексико. По данным Daily Mail, останки находились возле дерева в сидячем положении, при этом в черепе была выявлена огнестрельная рана. Неподалеку от места обнаружения также нашли пистолет. Как отмечается, район, где нашли тело, редко посещается людьми. Несмотря на обнаруженные обстоятельства, правоохранительные органы пока не раскрывают официальную причину смерти и продолжают расследование произошедшего.

Тело 54-летней Мелиссы Касиас, ранее числившейся пропавшей без вести, обнаружили в отдаленной местности штата Нью-Мексико. По данным Daily Mail, останки находились возле дерева в сидячем положении, при этом в черепе была выявлена огнестрельная рана .

Неподалеку от места обнаружения также нашли пистолет. Как отмечается, район, где нашли тело, редко посещается людьми. Несмотря на обнаруженные обстоятельства, правоохранительные органы пока не раскрывают официальную причину смерти и продолжают расследование произошедшего. Касиас исчезла 26 июня 2025 года после посещения дочери на работе.

В тот день она не вышла на службу и не вернулась домой, оставив личные вещи, включая телефон, документы и кошелек. Женщина работала административным ассистентом в Лос-Аламосской национальной лаборатории. Ее имя ранее упоминалось среди нескольких американских ученых и специалистов, которые, по сообщениям СМИ, погибли или пропали без вести в США за последние годы. При этом большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.

Ранее в Вашингтоне отстранили от должности экзорциста архиепархии монсеньора Стивена Россетти, который назвал неопознанные летающие объекты «происками демонов». Оцените материал ПроисшествияученыеСШ





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