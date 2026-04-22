Москва активно внедряет новую модель оказания медицинской помощи, делая ее более гибкой и доступной для всех жителей. Ключевым элементом этой трансформации является развитие телемедицины, которая уже прочно вошла в повседневную практику.

Этот подход распространяется не только на людей, но и на домашних животных, что свидетельствует о комплексном подходе к здоровью в столице. Особое внимание уделяется помощи детям с особыми потребностями, где ранняя диагностика и постоянный контакт с врачом становятся приоритетными задачами. В прошлом году в Москве открыто шесть детских центров, специализирующихся на лечении заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта, а также четыре центра ранней помощи.

Эти центры обслуживают более пяти тысяч детей, получающих специализированное лечение, и свыше четырех тысяч малышей, которым оказывается ранняя помощь. Такая инфраструктура позволяет перейти к системе, в которой помощь начинается на этапе профилактики и регулярного наблюдения, предотвращая развитие серьезных осложнений. Телемедицина в специализированных центрах стала неотъемлемой частью работы, позволяя родителям записываться на дистанционные консультации через ЕМИАС. ИНФО или портал mos.ru без необходимости получения направления от врача.

Во время консультации врачи анализируют результаты обследований, корректируют терапию и определяют необходимость очного визита, что позволяет избежать лишних поездок в клинику. Уже проведено более шести тысяч онлайн-приемов для маленьких пациентов, что подтверждает эффективность и востребованность телемедицины как базового инструмента, а не просто вспомогательного средства. Принципиальным аспектом новой модели является тотальная цифровизация. Вся информация о здоровье ребенка хранится в электронной карте, доступной как врачам, так и родителям.

Это обеспечивает сохранность данных, оперативность принятия решений и минимизацию рисков. Постоянный мониторинг позволяет отслеживать состояние здоровья пациента на всех этапах лечения. Благодаря этому, московские врачи отмечают значительное снижение количества запущенных форм детских заболеваний. Параллельно с развитием телемедицины для людей, в столице активно развивается и телеветеринария.

Онлайн-консультации специалистов государственных ветеринарных клиник стали новой городской услугой, о запуске которой сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Теперь москвичи могут оперативно получать консультации специалистов по аудио- или видеосвязи, что избавляет от необходимости тратить время на дорогу в клинику. Дистанционно можно расшифровать анализы, составить график вакцинации или определить, требует ли состояние питомца экстренного вмешательства. Однако специалисты подчеркивают, что онлайн-консультация не заменяет полноценный осмотр, и при серьезных симптомах животное необходимо немедленно везти в клинику.

Записаться на прием можно через портал mos.ru, выбрав удобное время, описав проблему и загрузив необходимые фотографии или результаты исследований. Консультация длится до 20 минут, а ссылка на видеовстречу отправляется в личный кабинет и на электронную почту. Все рекомендации сохраняются в электронной карте питомца в сервисе «Мой питомец». Развитие дистанционных сервисов в Москве формирует единую экосистему, объединяющую врачей, ветеринаров и их пациентов.

Они больше не ограничены стенами кабинета, а находятся на расстоянии одного клика. Если раньше онлайн-консультации рассматривались как временная мера, то сегодня они становятся новой нормой, удобной, быстрой и ориентированной на потребности каждого жителя, включая его домашних питомцев. Эта трансформация отражает стремление Москвы к созданию современной и доступной системы здравоохранения, которая использует передовые технологии для улучшения качества жизни горожан.

Внедрение телемедицины и цифровизация медицинских процессов позволяют не только повысить эффективность оказания помощи, но и сделать ее более комфортной и удобной для пациентов. Особое внимание уделяется профилактике заболеваний и ранней диагностике, что позволяет предотвратить развитие серьезных осложнений и улучшить общее состояние здоровья населения. Развитие телеветеринарии также является важным шагом в обеспечении благополучия домашних животных и их владельцев.

В целом, новая модель медицинской помощи, внедряемая в Москве, представляет собой комплексный подход к здоровью, который учитывает потребности всех жителей города и использует современные технологии для достижения наилучших результатов. Это не просто внедрение новых сервисов, а изменение самой философии оказания медицинской помощи, ориентированной на пациента и его комфорт





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Телемедицина Цифровизация Здравоохранение Москва Ветеринария Детское Здоровье Онлайн Консультации ЕМИАС.ИНФО Mos.Ru

United States Latest News, United States Headlines