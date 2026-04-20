Власти Ирана официально заявили, что развитие национального оборонного сектора и ракетные технологии не подлежат обсуждению на переговорах с США, несмотря на попытки дипломатического сближения сторон.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Эсмаил Багаи в ходе недавнего брифинга для прессы выступил с жестким и однозначным заявлением относительно перспектив двустороннего диалога с Соединенными Штатами. Багаи подчеркнул, что ракетная программа Иран а является исключительной прерогативой национальной безопасности страны, в связи с чем она категорически не подлежит обсуждению на международных переговорных площадках.

Данная позиция Тегерана остается неизменной на протяжении многих лет, и любые попытки Вашингтона включить данный аспект в повестку дня воспринимаются иранской стороной как неуместные и странные. По мнению дипломата, оборонный сектор является тем фундаментом суверенитета, который не может стать предметом торга или политических уступок, вне зависимости от давления извне. Ситуация вокруг американо-иранских контактов остается крайне напряженной и многослойной. На фоне официальных заявлений МИД, посол Ирана в Москве Казем Джалали приоткрыл кулисы переговорного процесса, сообщив, что именно американская администрация инициировала запрос на разработку альтернативного мирного плана. Это произошло после того, как Тегеран аргументированно отклонил предложенный США документ, состоявший из пятнадцати пунктов. В настоящее время обсуждается иранский вариант мирного урегулирования, включающий десять пунктов, который, по словам Джалали, был в целом принят Вашингтоном в качестве приемлемой основы для дальнейшего дипломатического взаимодействия. Тем не менее, экспертное сообщество, включая бывшего американского дипломата Часа Фримана, отмечает, что геополитическая расстановка сил претерпела значительные изменения. Инициатива Ирана по открытию Ормузского пролива, по мнению Фримана, фактически спутала планы Пентагона и поставила Исламскую Республику в более выгодную переговорную позицию. В то время как внимание мирового сообщества приковано к дипломатическим маневрам, администрация президента Дональда Трампа продолжает активный поиск путей выхода из сложившегося тупика. Сообщается, что официальные представители американской стороны направились в Исламабад для проведения серии консультаций, связанных с иранским направлением. Ожидания от предстоящих встреч остаются высокими, хотя эксперты призывают не делать поспешных выводов относительно скорого прорыва. Главными камнями преткновения остаются вопросы разблокировки замороженных активов республики и обеспечение стабильности в стратегически важном регионе Персидского залива. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности сторон идти на реальные компромиссы и способности Вашингтона признать суверенные интересы Тегерана, не выходящие за рамки международного права, но обеспечивающие безопасность Ирана в условиях постоянного внешнего давления





