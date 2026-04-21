Тегеран ответил отказом на давление со стороны США: дипломатический тупик

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоры с США невозможны до тех пор, пока Вашингтон продолжает политику угроз и санкционного давления, требуя от американцев пересмотра своего подхода к суверенитету Исламской Республики.

Официальный Тегеран обозначил свою категоричную позицию относительно возможности возобновления дипломатического диалога с Вашингтоном. Спикер иран ского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в своем недавнем заявлении подчеркнул, что любые попытки американской администрации навязать свои условия посредством давления и прямых угроз обречены на провал.

По словам высокопоставленного чиновника, нынешняя риторика Белого дома, которую олицетворяет президент Дональд Трамп, не оставляет места для равноправного партнерства. Иранская сторона уверена, что главной целью нынешних попыток США выйти на связь является стремление принудить Тегеран к полной капитуляции, а не к поиску компромиссного решения, которое учитывало бы интересы обеих сторон. Галибаф четко дал понять, что в условиях, когда над страной постоянно нависает дамоклов меч санкций и военных угроз, конструктивный диалог невозможен по определению. Более того, спикер Меджлиса сделал акцент на том, что Исламская Республика готова к любому сценарию развития событий, включая эскалацию напряженности. Он отметил, что иранское руководство и военные структуры на протяжении последних двух недель активно занимались пересмотром своей стратегии и подготовкой к ответным действиям в случае реализации силового сценария со стороны США. Иран намерен продемонстрировать мировому сообществу принципиально иной расклад сил, который должен заставить американских стратегов пересмотреть свои агрессивные подходы. Подобные заявления свидетельствуют о том, что Тегеран перешел от политики выжидания к стратегии активного сдерживания, опираясь на внутренние ресурсы и укрепление оборонного потенциала в ответ на внешнее давление. В завершение своей позиции Мохаммад-Багер Галибаф еще раз акцентировал внимание на необходимости кардинальной смены парадигмы в отношениях между двумя государствами. Для того чтобы в принципе рассматривать возможность заключения какого-либо соглашения, Вашингтону, по мнению иранского парламентария, необходимо совершить ряд предварительных шагов. Первостепенной задачей для США должно стать восстановление утраченного доверия иранского народа. Это предполагает полный отказ от односторонних ограничительных мер, прекращение политики диктата и демонстрацию уважения к суверенитету Ирана. До тех пор, пока американская сторона продолжает игнорировать эти базовые условия, любой формат переговоров будет оставаться лишь декларативным жестом, не имеющим шансов на практическую реализацию. Тегеран остается приверженцем защиты своих национальных интересов и не намерен отступать под внешним натиском, что делает перспективы нормализации отношений крайне призрачными в ближайшей исторической перспективе





