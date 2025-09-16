Тебас: Система VAR в стиле третьего дивизиона – правильная модель

Президент испанской футбольной федерации Хесус Тебас предложил пересмотреть подход к системе VAR, а именно – довериться тренерским запросам на просмотр повторов. По его мнению, это путь к повышению объективности судейских решений и уменьшению разногласий.

Председатель испанской футбол ьной федерации Хесус Тебас высказался о необходимости реформирования системы VAR , предложив использовать модель, схожую с той, что применяется в третьем дивизионе FIFA. По его мнению, тренеры должны иметь два запроса на просмотр повторов, а не ждать сигнала из комнаты VAR . Тебас считает, что это приведет к сокращению споров и повысит объективность судейских решений. \\\Он отметил, что FIFA тестирует эту систему в третьем дивизионе, и ему она очень нравится.

Тебас подчеркнул, что подобная модель может стать правильной для всех уровней футбола. \\\Так же Тебас прокомментировал жалобу «Реала» на судейство, заявив, что надеется, она будет отражать полную картину, включая позиции малых и средних клубов. По его мнению, если учитывать только «Мадрид» и «Барсу», жалоба будет предвзятой.





