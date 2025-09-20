Обзор актуальных новостей из мира футбола: Хавьер Тебас о флаге Палестины, конкуренции с АПЛ, системе VAR. Комментарии Жозе Моуринью, Бернарду Силвы, премьер-министра Армении, Тудора, Энрике и Хаби Алонсо.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по ряду актуальных вопросов, касающихся как политической обстановки, так и непосредственно футбол ьных дел. В частности, он заявил, что не собирается запрещать использование флагов Палестины на матчах Ла Лиги. Тебас подчеркнул, что уважает все, что происходит в рамках установленного порядка и не приводит к остановке игры.

Он отметил, что следить за событиями в Газе тяжело, но соревнования должны продолжаться, главное - чтобы не было действий, способных их сорвать. Он выразил надежду на то, что к моменту возможных матчей против израильских команд ситуация в Газе стабилизируется, и население перестанет страдать, хотя и признал, что достичь этого будет непросто. Тебас также коснулся вопроса конкуренции с Английской Премьер-Лигой (АПЛ), отметив ее убыточность и проблемы с привлечением звезд. Он подчеркнул, что Ла Лига стремится к званию лучшей лиги мира, в частности, благодаря большому количеству европейских титулов, завоеванных испанскими клубами. В целом, Тебас обозначил приверженность принципам соблюдения порядка и уважения к различным мнениям, одновременно подчеркивая важность сохранения стабильности и развития футбола.\Кроме того, Тебас прокомментировал задержку тренировки мадридского «Реала» из-за допинг-контроля, заявив, что у Ла Лиги нет полномочий в этой сфере. Он предположил, что клуб либо дезинформирован, либо пытается переложить вину на лигу. Тебас также предложил использовать систему запросов тренеров на просмотр повторов, аналогичную той, что применяется в других видах спорта, как потенциальную модель для VAR, которая, по его мнению, положит конец множеству споров. В контексте дискуссий о развитии футбола и его влиянии на общество, премьер-министр Армении поднял вопрос о важности психологии и патриотизма в спорте, задав вопрос о том, почему такие клубы, как «Милан», являются суперклубами, а местные клубы, такие как «Алашкерт», не достигают подобного успеха. Он отметил, что все дело в психологии, которая имеет решающее значение, особенно в спорте. Также следует отметить высказывания Бернарду Силвы, который подчеркнул историческое соперничество «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», а также отметил прогресс «Арсенала».\Жозе Моуринью, продемонстрировал вратарский сейв после неточного паса соперника, а затем отпраздновал третий гол своей команды, пнув конус. Также, Моуринью заявил, что пришел в «Бенфику» не воевать и не злить «Порту», а побеждать, признав их соперниками на поле. Кроме того, премьер-министр Армении поделился наблюдениями о патриотизме, отметив, что многие дети не знают, где находится гора Арарат, и задал вопрос о важности создания успешных местных футбольных клубов. Тудор выразил недовольство календарем «Ювентуса», подчеркнув, что разница между игрой на четвертый и пятый день может стоить команде очков. Энрике заявил, что его не интересует вопрос, является ли текущий «ПСЖ» лучшим в истории, и отметил радость команды на тренировках. Хаби Алонсо высказался о новой роли Мбаппе в «Эспаньоле», отметив его понимание футбола и способность выполнять указания





