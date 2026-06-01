Тверской полицейский оправдан в деле о фиктивной регистрации будущих террористов

Суд признал невиновным участкового, который выявил и зафиксировал факт фальсификации записей граждан в реестре, проведённый до его назначения. Оправдательный приговор позволил сотруднику продолжить работу в правоохранительных органах.

Участковый полиции Тверской области получил оправдательный приговор по делу о фиктивной регистрации будущих участников теракта в Крокус сити холле. Суд признал его невиновным в том, что он якобы не смог предотвратить незаконные записи граждан в государственный реестр в период с 2018 по 2021 годы.

После назначения на должность в 2022 году сотрудник обнаружил, что указанные лица уже вышли из регистрационного учета, и зафиксировал факт фальсификации. По мнению защитника, действия полицейского полностью соответствовали нормативным требованиям, а обстоятельства, связанные с последующим терактом, не имели к нему никакого отношения.

Адвокат Артемий Ласточкин, представлявший интересы подзащитного, пояснил, что во время работы участкового в 2022 году он выявил и официально оформил информацию о фиктивных записях, однако к тому времени лица, впоследствии причастные к нападению, уже проживали в иных муниципальных образованиях региона. По словам защитника, в результате его действий были инициированы проверка и уголовное дело, в рамках которого осуждены сами фигуранты фальсификации.

Ласточкин подчеркнул, что обвинения в халатности против полицейского не имеют под собой оснований, поскольку отсутствует прямая связь между его служебными обязанностями и террористическим актом. Суд постановил, что приговор оправдывающий участкового полностью законен, обоснован и справедлив. После вынесения решения сотрудник продолжил службу в отделе, несмотря на длительный стрессовый период, который продолжался около двух лет. По словам адвоката, подзащитный перенёс значительные нервные потрясения, однако смог доказать свою невиновность, сохранив право работать в полиции.

В официальном сообщении пресс‑службы Следственного комитета указано, что обвинения в нарушении порядка регистрации имели место лишь в виде фиктивных записей, сделанных до назначения полицейского, а сам сотрудник лишь зафиксировал их наличие. Таким образом, расследование подтвердило отсутствие вины участкового, и он был освобождён от всех претензий со стороны следственных органов





