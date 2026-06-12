Тарханов назвал главными фаворитами группы K на ЧМ-2026 сборные Португалии и Колумбии

Эксперт высказал свое мнение о сильных командах группы K на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года. Он назвал сборные Португалии и Колумбии главными фаворитами, а сборную Конго - самой слабой в группе.

Москва, 12 июня - АиФ-Москва. Сборные Португалии и Колумбии являются главными фаворитами группы K на чемпионате мира по футбол у 2026 года. Такое мнение в эксклюзивном интервью сайту MK.ru высказал заслуженный тренер России, мастер спорта СССР и ветеран московского ЦСКА Александр Тарханов .

Известно, что в группу K вошли сборные Португалии, ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Тарханов отметил, что Колумбия обладает множеством звездных футболистов и недавно дошла до финала Кубка Америки. В ее заявке присутствует нападающий краснодарского клуба Джон Кордоба. Африканская сборная Конго считается самой слабой в группе, поскольку ее лучшие игроки не выступают в ведущих европейских чемпионатах.

В составе Узбекистана на турнире сыграют известные по российской премьер-лиге Аббосбек Файзуллаев и Элдор Шомуродов, а также защитник манчестерского Сити Абдукодир Хусанов. Команда демонстрирует хороший футбол, но ей может не хватить опыта выступления на мировых первенствах против более сильных соперников. Эксперт сомневается, что узбекские футболисты смогут обойти в таблице более опытные сборные Португалии и Колумбии. При этом он отметил, что уровень африканской команды Конго также вызывает у него определенные сомнения из-за отсутствия звезд в европейских топ-клубах.

Специалист признался, что будет искренне переживать за узбекскую сборную на предстоящих матчах мундиаля. Он подчеркнул, что отсутствие национальной команды России на турнире заставляет его поддерживать футболистов, выступающих в чемпионате России. Ранее сообщалось, что Южная Корея одержала волевую победу над Чехией на старте ЧМ-2026. Оцените материал Спор





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