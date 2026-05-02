Тампа Бэй вырвала победу у Монреаля и сравняла счет в серии!

Тампа Бэй Лайтнинг одержала волевую победу над Монреаль Канадиенс в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ, избежав вылета из турнира. Ключевую роль в победе сыграл Андрей Василевский, оформивший «сухой» матч.

Триумф Тампы: Победа над Монреалем в решающем матче! В захватывающем противостоянии, полном напряжения и драматизма, команда Тампы Бэй Лайтнинг одержала волевую победу над Монреаль Канадиенс в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккей ной лиги.

Этот матч стал настоящим испытанием на прочность для обеих команд, но именно Лайтнинг сумели проявить характер и избежать вылета из турнирной борьбы. Победа со счетом 1:0 позволила Тампе сравнять счет в серии до 3-3 и перенести решающую схватку в седьмой матч, который пройдет на льду Монреаля. Ключевой фигурой в этом триумфе стал вратарь Тампы Бэй Андрей Василевский, который продемонстрировал невероятную игру, отразив все 30 бросков соперника и оформив «сухой» матч.

Его надежная игра в воротах стала настоящим спасением для команды Джона Купера, которая находилась на грани поражения после поражения в пятом матче серии со счетом 2:3. В том матче, несмотря на упорную борьбу, команда не смогла реализовать свой потенциал, а победный гол Александра Тексье вызвал вопросы к концентрации Василевского. Кроме того, впервые в серии Никита Кучеров остался без набранных очков, хотя и имел возможность забить, но не смог воспользоваться шансом при добивании.

Однако, несмотря на неудачи, команда не сдалась и сумела переломить ход серии в шестом матче. Матч начался с активного давления со стороны Монреаля, который обрушил град ударов на ворота Василевского. Однако российский голкипер уверенно справлялся с атаками соперника, демонстрируя высочайший класс и хладнокровие. В то же время, Тампа Бэй не оставалась в стороне и создавала свои опасные моменты, но вратарь Монреаля также был на высоте.

В первом периоде обе команды имели отличные возможности для взятия ворот, но удача была не на их стороне. Янни Гурд и Коул Кофилд не смогли реализовать свои моменты, а шайба несколько раз отскакивала от каркаса ворот. После перерыва игра не изменилась, и вратари продолжали демонстрировать надежную игру, не позволяя сопернику забить. В итоге, основное время матча завершилось без голов, и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время Тампа Бэй получила право на большинство после удаления Никиты Кучерова, но сумела выстоять в меньшинстве и не пропустить. А затем, в равных составах, Гейдж Гонсалвеш, после передачи Доминика Джеймса, забил победный гол, принеся Тампе Бэй важнейшую победу. Этот гол стал результатом упорной борьбы и настойчивости команды, которая не сдалась даже в самых сложных ситуациях. Победа позволила Василевскому установить новый рекорд по количеству «сухих» игр в плей-офф Кубка Стэнли среди российских вратарей, обогнав Евгения Набокова.

Он стал первым действующим вратарем с двумя «сухарями» в матчах, когда его команда рисковала вылететь из плей-офф. Теперь судьба серии решится в седьмом матче, который обещает быть еще более напряженным и захватывающим





