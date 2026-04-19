Тактическая дуэль Артеты и Гвардиолы: «Арсенал» готов рискнуть или снова сыграет от обороны?

Анализ предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» с акцентом на тактические наработки Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы. Рассматриваются последние тенденции в игре обеих команд, включая новый прессинг «Сити» и возможные ответы «Арсенала», а также вопросы чемпионского менталитета и стиля игры.

Противостояние « Манчестер Сити » и « Арсенал а» традиционно освещается сквозь призму дуэли двух тренеров – Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты, где наставник «Сити» выступает в роли учителя, а его бывший подопечный – в роли ученика, стремящегося превзойти своего наставника. Ключевой вопрос, который будет определять исход предстоящей встречи, заключается в том, какую тактику выберет « Арсенал ».

У команды Артеты имеется турнирное преимущество: она опережает «Сити» на три очка по потерянным очкам, что теоретически позволяет ей играть на ничью. «Манчестер Сити», в свою очередь, не может позволить себе потерять очки, так как любая другая игра, кроме победы, оставит их в роли догоняющих в чемпионской гонке. Искушение сыграть вторым номером, обороняясь и выжидая, безусловно, присутствует у «Арсенала». Однако, в памяти еще свежи события чемпионской гонки двухлетней давности. Тогда «Арсенал» прибыл на «Этихад» и выбрал оборонительную тактику, стремясь удержать нулевую ничью, при этом владея мячом лишь 28% игрового времени – это было антирекордным показателем для того сезона. Такой «автобусный» стиль игры вызвал немало критики в адрес «Арсенала», особенно учитывая, что в тот день «Ливерпуль» вырвался в лидеры, а поражение от «Сити» увеличило бы отставание «канониров» с одного очка до четырех. Родри, один из лидеров «Сити», после того матча ярко прокомментировал ситуацию, подчеркнув решающую роль менталитета: «Что все решило? Думаю, менталитет. «Арсенал» тоже заслужил титул, они провели невероятный сезон, но менталитет, вот что решает. Когда они приехали сюда на «Этихад», я посмотрел на них и сказал: «Они не пойдут за победой. Им нужна только ничья». В конце концов мы догнали их. Урок: если вы оставляете нам даже малейший шанс, мы способны выиграть все оставшиеся матчи до конца и нагнать вас». Этот матч часто вспоминается в контексте недостатка «Арсенала» чемпионского менталитета и стилистической неуверенности. Легенда клуба Тьерри Анри, развивая эту мысль, отметил, что «Арсенал» играет так, словно больше боится проиграть, чем стремится выиграть. Подобная критика достигла своего пика в текущем сезоне. Фабиан Хюрцелер, тренер «Брайтона», после очного матча заявил, что никогда не будет играть в стиле Артеты, хотя позднее принес извинения. Воскресная встреча с «Манчестер Сити» предоставляет «Арсеналу» прекрасную возможность ответить критикам и окончательно снять претензии к своему стилю игры. Однако, остается открытым вопрос, способен ли нынешний «Арсенал» на открытый, атакующий футбол. Во второй половине сезона команда все чаще демонстрирует тенденцию к оборонительной тактике, даже когда результат не является критически важным, а соперник значительно уступает в классе. С начала марта «Арсенал» провел несколько матчей, где владение мячом составляло лишь 38%, 40%, 41% и 42%. Ключевым аспектом, который следует учитывать, является недавний финал Кубка лиги. В том матче Пеп Гвардиола применил новый тип прессинга. Вместо традиционной схемы 4-4-2 с ромбом в центре поля, он выбрал расстановку 4-2-4, где атакующая четверка игроков стремилась максимально эффективно перекрывать зоны продвижения мяча через центр, действуя в выжидательной манере. Они не стремились немедленно отобрать мяч, а терпеливо ждали наиболее подходящего момента для начала давления, так называемого «триггера». «Арсенал» не смог найти эффективные способы противодействия этой тактике. Команда преимущественно перекатывала мяч среди своих защитников и вратаря Кепы, крайне слабо доводя его до атакующей группы. К моменту, когда счет стал 0:2, «Арсенал» нанес всего четыре удара с игры, три из которых были нанесены в одной атаке в самом начале матча. Точность пасов на этом отрезке составила всего 73%, что является огромной пропастью по сравнению с их типичным показателем по сезону, составляющим 84%. Эксперимент Гвардиолы с новой формацией 4-2-4 получил свое продолжение. Пеп использовал эту схему во всех последующих матчах, делая явную ставку на сыгранность атакующей четверки Доку-Холанд-Шерки-Семеньо. Результативность «Сити» стала своего рода вдохновением для соперников «Арсенала». После победы «Борнмута» над «Арсеналом» на «Эмирейтс» в прошлом туре, Андони Ираола, главный тренер «вишен», признался, что позаимствовал некоторые тактические элементы у Пепа. Он отметил: «Прессинг – наша сильная сторона. Команды вроде «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» терпеливо разыгрывают и дают шанс высоко отбирать мяч, если давление правильно организовано. В этом матче мы не использовали персональный прессинг. Если играть персонально против «Арсенала», то Райя доставит мяч вперед, где будут дуэли 1-в-1. Игра превратится в кошки-мышки. Нам нужно было давить при сохранении +1 игрока в линии защиты». Как и в финале Кубка лиги, «Арсенал» вновь не смог найти действенного ответа на подобный стиль игры. Матч против «Борнмута» команда завершила с показателем xG (ожидаемые голы) с игры всего 0,19. Второй пропущенный мяч стал следствием неспособности справиться с прессингом и быстрой реакции на потерю мяча. Интересно, какой контрмеры подготовит Микель Артета. Стоит вспомнить, что умение играть под прессингом было одной из главных сильных сторон «Арсенала» в первые сезоны Артеты, когда команда эффективно начинала атаки от вратаря, завершая их действиями Пьера-Эмерика Обамеянга. Возможно, ключом к успеху станет возвращение Мартина Эдегора, лучшего игрока команды в поиске свободных зон. Норвежец пропустил несколько последних матчей из-за травмы, однако Артета не исключает его участия в игре, и его состояние будет проверено еще раз перед матчем. Типичный ход последних матчей «Манчестер Сити» заключается в следующем: в первом тайме команда тщательно изучает соперника, выявляя его слабые стороны, и играет на равных. После перерыва «Сити» переключает скорость, наращивает давление на обнаруженные уязвимости, прежде чем уйти в раздевалку. Часто «переключателем» выступает сам Пеп Гвардиола. Антуан Семеньо рассказывал, что именно речь наставника в перерыве воодушевила команду на «Стэмфорд Бридж». «Арсенал» уже испытал на себе эту тактику в недавнем финале Кубка лиги. Опыт, полученный в том матче, может оказаться полезным, но текущую ситуацию усугубляют нестандартные условия, в которых обе команды готовились к предстоящей встрече





