Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Тайфун Чанми унёс лёгкие травмы и разрушения в Окинаве и Кагосиме: отменено 331 авиарейс

Происшествия News

Тайфун Чанми унёс лёгкие травмы и разрушения в Окинаве и Кагосиме: отменено 331 авиарейс
Тайфун ЧанмиОкинаваКагосима
📆6/2/2026 4:59 AM
📰aifonline
102 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 68%

Девять человек получили лёгкие травмы, разрушены жилые здания, более 47 тысяч домов без электроэнергии, приостановлено движение на дорогах и железных путях, в аэропорту Кагосимы отменено 331 рейс. Тайфун движется к Сикоку и Хонсю.

В Японии на южных островах продолжается борьба с последствиями тайфуна Чанми, который приблизился к территории Окинавы и Кагосимы. По словам генсека Японийского правительства Минору Кихары, минимум девять человек получили лёгкие травмы - в основном ушибы и ссадины, однако их состояние считается стабильным и не требует госпитализации.

Сильные ветры, достигающие в центре циклона скорости 25 метров в секунду, а порывами - до 35 метров в секунду, привели к частичному разрушению шести жилых зданий и к масштабным перебоям в электроснабжении. Около 47,9 тысяч домохозяйств в префектурах Окинава и Кагосима остались без света, что создало дополнительные сложности для пострадавших и спасательных служб. Помимо разрушений зданий, тайфун привёл к значительным нарушениям транспортной инфраструктуры. На некоторых участках автодорог и железнодорожных путей движение было приостановлено из‑за обрушившихся деревьев и завалов.

В аэропорту Кагосимы, где обычно обслуживается несколько сотен рейсов в день, была отменена целая партия из 331 авиарейса, что причинило неудобства тысячам пассажиров, ожидающих перелёты в Токио, Осака и другие крупные города. Переводчики и сотрудники аэропорта находятся в режиме повышенной готовности, чтобы восстановить работу терминалов в максимально короткие сроки. Тайфун Чанми движется в северо‑восточном направлении, угрожая островам Сикоку и Хонсю, где ожидатся новые штормовые предупреждения и меры по защите населения.

Вспоминая недавние бедствия, Минору Кихара напомнил о масштабных последствиях предыдущего страшного шторма, обрушившегося в середине мая в индийском штате Уттар‑Прадеш, где погибло более ста человек. По материалам The Indian Express, порывистый ветер сорвал в воздух сарай, удерживаемый местным жителем, и поднял его на высоту примерно пятидесяти метров, после чего пострадавший упал и получил тяжёлые травмы. Этот случай подчёркивает опасность сильных ветров, аналогичных тем, что наблюдаются в Японии сейчас.

Правительство Японии продолжает координировать усилия спасательных служб, волонтёров и военных подразделений, чтобы обеспечить эвакуацию жителей из наиболее пострадавших районов, восстановить электроснабжение и быстро восстановить транспортные сообщения. Ожидается, что в ближайшие сутки ситуация будет стабилизирована, а повторные осадки и сильный ветер не приведут к новым жертвам

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Тайфун Чанми Окинава Кагосима Авиаперевозки Электроснабжение

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Глава Кузбасса проголосовал в первый день выборовГлава Кузбасса проголосовал в первый день выборовСергей Цивилев посетил избирательный участок №331 в Кемерове
Read more »

МЧС: 1121 человек эвакуирован после прорыва дамбы в ОрскеМЧС: 1121 человек эвакуирован после прорыва дамбы в ОрскеСреди эвакуированных 331 ребенок.
Read more »

Володин: Госдума приняла 331 закон в весеннюю сессиюВолодин: Госдума приняла 331 закон в весеннюю сессиюГосдума приняла 331 закон в весеннюю сессию, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Read more »

Путин встретился в Кремле с Матвиенко и ВолодинымПутин встретился в Кремле с Матвиенко и ВолодинымСпикеры палат парламента РФ доложили президенту, что за весеннюю сессию был принят 331 закон.
Read more »

Нацсобрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству БарньеНацсобрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству БарньеПоддержал вотум недоверия кабинету министров 331 депутат
Read more »

Бастрыкин назвал число убитых ВСУ мирных жителей Курской областиБастрыкин назвал число убитых ВСУ мирных жителей Курской областиБастрыкин: в результате вторжения ВСУ в Курскую область погиб 331 мирный житель
Read more »



Render Time: 2026-06-02 07:59:56