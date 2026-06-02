Тайфун Чанми унёс лёгкие травмы и разрушения в Окинаве и Кагосиме: отменено 331 авиарейс

Девять человек получили лёгкие травмы, разрушены жилые здания, более 47 тысяч домов без электроэнергии, приостановлено движение на дорогах и железных путях, в аэропорту Кагосимы отменено 331 рейс. Тайфун движется к Сикоку и Хонсю.

В Японии на южных островах продолжается борьба с последствиями тайфуна Чанми, который приблизился к территории Окинавы и Кагосимы. По словам генсека Японийского правительства Минору Кихары, минимум девять человек получили лёгкие травмы - в основном ушибы и ссадины, однако их состояние считается стабильным и не требует госпитализации.

Сильные ветры, достигающие в центре циклона скорости 25 метров в секунду, а порывами - до 35 метров в секунду, привели к частичному разрушению шести жилых зданий и к масштабным перебоям в электроснабжении. Около 47,9 тысяч домохозяйств в префектурах Окинава и Кагосима остались без света, что создало дополнительные сложности для пострадавших и спасательных служб. Помимо разрушений зданий, тайфун привёл к значительным нарушениям транспортной инфраструктуры. На некоторых участках автодорог и железнодорожных путей движение было приостановлено из‑за обрушившихся деревьев и завалов.

В аэропорту Кагосимы, где обычно обслуживается несколько сотен рейсов в день, была отменена целая партия из 331 авиарейса, что причинило неудобства тысячам пассажиров, ожидающих перелёты в Токио, Осака и другие крупные города. Переводчики и сотрудники аэропорта находятся в режиме повышенной готовности, чтобы восстановить работу терминалов в максимально короткие сроки. Тайфун Чанми движется в северо‑восточном направлении, угрожая островам Сикоку и Хонсю, где ожидатся новые штормовые предупреждения и меры по защите населения.

Вспоминая недавние бедствия, Минору Кихара напомнил о масштабных последствиях предыдущего страшного шторма, обрушившегося в середине мая в индийском штате Уттар‑Прадеш, где погибло более ста человек. По материалам The Indian Express, порывистый ветер сорвал в воздух сарай, удерживаемый местным жителем, и поднял его на высоту примерно пятидесяти метров, после чего пострадавший упал и получил тяжёлые травмы. Этот случай подчёркивает опасность сильных ветров, аналогичных тем, что наблюдаются в Японии сейчас.

Правительство Японии продолжает координировать усилия спасательных служб, волонтёров и военных подразделений, чтобы обеспечить эвакуацию жителей из наиболее пострадавших районов, восстановить электроснабжение и быстро восстановить транспортные сообщения. Ожидается, что в ближайшие сутки ситуация будет стабилизирована, а повторные осадки и сильный ветер не приведут к новым жертвам





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Тайфун Чанми Окинава Кагосима Авиаперевозки Электроснабжение

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Глава Кузбасса проголосовал в первый день выборовСергей Цивилев посетил избирательный участок №331 в Кемерове

Read more »

МЧС: 1121 человек эвакуирован после прорыва дамбы в ОрскеСреди эвакуированных 331 ребенок.

Read more »

Володин: Госдума приняла 331 закон в весеннюю сессиюГосдума приняла 331 закон в весеннюю сессию, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Read more »

Путин встретился в Кремле с Матвиенко и ВолодинымСпикеры палат парламента РФ доложили президенту, что за весеннюю сессию был принят 331 закон.

Read more »

Нацсобрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству БарньеПоддержал вотум недоверия кабинету министров 331 депутат

Read more »

Бастрыкин назвал число убитых ВСУ мирных жителей Курской областиБастрыкин: в результате вторжения ВСУ в Курскую область погиб 331 мирный житель

Read more »